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Политика
Политик Гозман: Лукашенко и его сообщники уверены, что Европа все забудет

Политик Гозман: Лукашенко и его сообщники уверены, что Европа все забудет

Интервью основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича вызвало у нормальных людей настолько сильное потрясение, что трудно делать хоть какие-то рациональные выводы.

Продолжение: Началось: недовольные белорусы ставят палатки и готовы перекрывать дороги у границы
прочитано 3800 раз

Об этом заявил российский политик Леонид Гозман. По его словам, это интервью является пыткой в прямом эфире и показывает, что возможным стало то, что казалось невозможным в современной Европе. По мнению политика, это событие ясно демонстрирует: природа человека осталась неизменной, а трусость и злоба диктаторов нисколько не уменьшилась. Интервью Протасевича — свидетельство того, что законы не могут выдержать жестокости тирана.

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По словам Гозмана, жестокость лидеров некоторых стран и рациональна, и иррациональна одновременно. В случае с Протасевичем власть демонстрирует готовность пойти абсолютно на все. Одновременно с этим, правители будто получают удовольствие от своей жестокости. Как отметил Гозман, это можно увидеть и в России. Одним из последних примеров склонности власти к садизму является случай с Андреем Пивоваровым.

Кроме того, политик выразил уверенность в том, что Лукашенко и его окружение убеждены, что им никогда не придется отвечать за свои действия перед судом, что европейские лидеры со временем все забудут. Переубедить их сможет только страх перед ответственностью. Чтобы этого добиться, Гозман предложил объявить действующего президента Белоруссии в розыск на территории ЕС, а также послать Лукашенко фотоальбом, в котором будут снимки подсудимых Нюрнбергского процесса после исполнения приговора и последние изображения Каддафи и Саддама Хуссейна. Кроме того, российский политик уверен: минские власти должны быть осуждены цивилизованным судом, которого они лишили своих оппонентов.

Также Гозман призвал не забывать пропагандистов, в том числе российских, публично одобрявших это интервью, и делавших вид, что никакой пытки в этом нет. По его словам, следует помнить, что действующий глава Белоруссии полностью зависит от поддержки Путина, в том числе, финансовой. А российский президент оказывает её от лица граждан РФ. То есть, палачи в Белоруссии получают зарплаты из денег россиян.

В связи с этим, Гозман выразил уверенность, что, пока Лукашенко занимает пост президента, Протасевича не отпустят. В аналогичной ситуации, по его мнению, находится российский оппозиционер Алексей Навальный. Однако, политик уверен: Лукашенко не выгодно убивать Романа, поэтому главное, что можно пожелать Протасевичу — не сойти с ума. А обвинять его в том, что он сдался или сломался может лишь дурак, либо герой, сам прошедший через ад пыток. Роман и сам должен понимать: какие бы сведения он ни выдал своим мучителям, вина за это лежит не на нем, а на палачах.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
6 июня 2021, 12:39 Источник: udf.by

комментарии

Ответить:

Л
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Гость772371
Уничтожение лукашистов партизанскими методами - путь к победе над кровавым диктатором лукашенко.
Год уже, почти, у бабы своей, под подолом партизанишь. Пора и вылазить, а то задохнешься там.
Гость772371
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Уничтожение лукашистов партизанскими методами - путь к победе над кровавым диктатором лукашенко.
Мид
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Гость767371
Ну ка про после 17 года. Кто устроил кровавый террор? Таджички или Ленин-Сталин?
В 1921 году английский журналист Виктор Марсден выпустил брошюру, под названием " Евреи в составе советского правительства ". В миру, известная ,как" список Марсдена". Марсден приводит состав ,советского правительства на период с 1919 года. Поинтересуйтесь,тов. историк , вам будет полезно узнать, что советское правительство и органы советских региональных управлений состояли на более, чем 90% из евреев. Комиссию ВЧК полностью контролировали и управляли ,латыши и евреи. В начале 2000 года в Германии, в бундестаге, депутат, впервые назвал ЧК - тайной еврейской полицией. Развивайся, зародыш
Мид
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Может Ленин- Бронштейн . Ты смотрю знаток истории.
Гость767371
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Мид
Все "знают" ,как обустроить Россию Гозманы, Зильбертруды(Быков),Альбацы. Таджичка учит русских женщин. Может хватит? Мы сами разберёмся. Только вот ,как в стране трудно, так все вдруг стартуют на историческую землю, обетованную, как лучше стало , все опять тут как тут. Спасибо, ребята, НЕ НАДО. Нам хватило ,той ,кровавой вьюги после 17 года. Если так неймётся, езжайте в Израиль, революции делать, там как раз огромное поле деятельности.
Ну ка про после 17 года. Кто устроил кровавый террор? Таджички или Ленин-Сталин?
Гость768214
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Л
А вшивый про баню. При чем тут этот дрищь?
Склонность к власти и САДИЗМУ. Читай внимательно всю статью и последний абзац, поймешь о чем вообще речь.
Мид
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Все "знают" ,как обустроить Россию Гозманы, Зильбертруды(Быков),Альбацы. Таджичка учит русских женщин. Может хватит? Мы сами разберёмся. Только вот ,как в стране трудно, так все вдруг стартуют на историческую землю, обетованную, как лучше стало , все опять тут как тут. Спасибо, ребята, НЕ НАДО. Нам хватило ,той ,кровавой вьюги после 17 года. Если так неймётся, езжайте в Израиль, революции делать, там как раз огромное поле деятельности.
Гость771760
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Гость771567
Ну да Садама судил цивилизованный суд а супер цивилизованный Каддафи ....я против пыток а гозману просто вырвать язык под анестезию
зачем еще анестезию переводить на эту тварь косоглазую, и так сойдет.
Гость771722
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А кто такой Гозман? Странный товарищ, озаботился деньгами российских налогоплательщиков, но ведь к России не имеет никакого отношения. А если вам посоветовать посмотреть все то ,что вы желаете другим?
Л
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Гость768214
Евреи не имеют никакого отношения к аресту Протасевича. С парнем действуют давно проверенным методом: его девушку взяли в заложники и сказали, что с ней сделают, если он на камеру не скажет, что им нужно. Это уже проходили в 2010 году. Читайте бел. сайты. Опять враги, опять евреи. Неинтересные вы, ребятишки. Примитивные очень.
А вшивый про баню. При чем тут этот дрищь?
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