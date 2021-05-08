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Политика
Историк Фридман об иске белорусов против Лукашенко: Придется нести ответственность

Историк Фридман об иске белорусов против Лукашенко: Придется нести ответственность

Заявление немецких адвокатов в федеральную прокуратуру Германии возмутило Александра Лукашенко. Реакцию батьки оценил историк Александр Фридман.
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Александр Лукашенко бурно отреагировал на тот факт, что белорусские адвокаты инициировали против него иск в Германии. По словам Батьки, "наследники фашизма" не в праве судить его и его стремления "спасти страну".

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Историк из Дюссельдорфа Александр Фридман обратил внимание на то, что последний диктатор Европы использовал свой любимый манипулятивный прием. Лукашенко не высказался по сути обвинений в свой адрес, зато обрушился с громкими словами на Берлин, навешивая ярлыки.

По мнению эксперта, публичная реакция Александра Григорьевича не имеет ничего общего с его внутренней рефлексией. На самом деле белорусский президент отдает себе отчет в том, что он несет ответственность за ужасные события, происходившие и происходящие на территории республики, подчеркнул Фридман.

Историк отметил, что Батьке так или иначе придется нести ответственность за принимаемые решения. Эти мысли будут преследовать Лукашенко до конца жизни, вне зависимости от того, останется ли он на посту президента или уйдет в тень.

Фридман напомнил, что опасения были и у других печально известных диктаторов, которых теперь принято вспоминать при рассуждениях о ситуации в Белоруссии. Лукашенко и сам любит ссылаться на деятелей, которые закончили свою жизнь бесславно, резюмировал эксперт.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 17:56 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
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