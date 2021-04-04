На Украине готовят встречу Зеленского с Байденом

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что встреча главы Белого дома Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского уже согласована. Впрочем, когда именно она состоится пока не известно – ее проведению мешают связанные с эпидемией коронавируса проблемы.
Тем не менее, по словам украинского дипломата, обе стороны активно работают над организацией встречи на высшем уровне. Также запланированы визиты чиновников разных рангов с обоих сторон.
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