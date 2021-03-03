В Раде заявили о подготовке Украины к войне

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Украина активно готовится к вооруженному конфликту.

Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику. В эфире телеканалов открыто звучат призывы к подтягиванию войск, началу боевых действий, взрывам и убийствам. "Это к чему все?", – спросил Кузьмин.

Также депутата возмутило заявление Генерального штаба Украины о подготовке к уличным боям в городских условиях. При этом не уточняется, какие именно населенные пункты будут штурмовать военные. Кузьмин не исключил, что это могут быть Донецк, Луганск и даже Симферополь, передает "ПолитНавигатор".

"Украинские власти готовятся к войне", – подчеркнул политик.

Об этом свидельствует и отказ украинской стороны от выполнения Минских соглашений. Кузьмин добавил, что подготовка к боевым действиям ведется и в информационном пространстве. Недавно стало известно о блокировке трех оппозиционных телеканалов по указу президента Владимира Зеленского.

Ранее "Дни.ру" написали, что украинская армия целые сутки обстреливала поселок Еленовка, расположенный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Военные повредили жилой дом и линию электропередач. По предварительным данным, никто не пострадал: местные жители успели укрыться в подвалах домов.