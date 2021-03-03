Патриарх Кирилл сделал Мишустину необычный подарок на день рождения

Премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду исполнилось 55 лет. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнёс главе российского правительства необычный подарок.
Епископ присвоил Мишустину орден Святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Патриарх подчеркнул, что политик является хорошим примером ответственного служения стране, благодаря которому государство эффективно справляется с распространением коронавируса, передаёт телеканал "Царьград".
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