Аналитик Озимко о недостатках проекта конституции от Тихановской: Постепенно вытесняют русский язык

Светлана Тихановская и ее сторонники ведут активную политическую деятельность за пределами Белоруссии. Основными направлениями их работы является лоббирование санкционного пакета в отношении Александра Лукашенко и его ближайшего окружения, а также разработка проекта новой конституции.
Что касается последнего пункта, то недавно документ о положениях главного закона республики был предоставлен на суд общественности. Политический обозреватель Кирилл Озимко в своей новой авторской колонке объяснил, какими преимуществами и недостатками обладает версия конституции Светланы Тихановской.
Команда оппозиционного лидера считает, что парламент должен назначать премьер-министра, утверждать состав правительства, а также принимать законы и постановления. При этом президенту достанутся скромные полномочия, если сравнивать с нынешним положением вещей.
Озимко выразил мнение, что в случае удачной реализации новая конституция Белоруссии позволит создать более гибкую государственную систему, которая задействует разные институты. При этом вся сфера жизни людей не будет контролироваться одной лишь вертикалью властью.
Предполагается, что использование белорусского будет расширяться. Озимко объяснил, что подобная формулировка призвана не пугать русскоязычное население республики, но русский язык при этом станет постепенно вытесняться. "Это все равно будет означать дерусификацию населения, как это происходит на Украине", — резюмировал он.
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