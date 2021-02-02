Володин напомнил о жестоких разгонах митингующих в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на Западе полиция во время несанкционированных митингов принимает жесткие меры, включая водометы и резиновые пули. Российское законодательство либерально, но пренебрегать им не нужное, призвал председатель ГД.



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