Володин напомнил о жестоких разгонах митингующих в Европе

Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Вторник
2 февраля
Лента новостей
16:11
Подложила свинью: Мэнсона спровадили вон после обвинений известной актрисы
16:11
Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО
16:07
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
15:44
"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником
15:36
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
15:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:32
Подросшие дети решительно выгнали Джоли
15:25
Банщикова из "Ищейки" рассказала о неожиданном звонке отца Урганта
15:21
Володин: Меркель подвела Навального
15:12
Четырехлетняя дочь Муцениеце упала в обморок после новости о кумире
15:08
Оголившая ноги 47-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор: Просто лапочка
14:55
"Подходит к концу": в жизни Заворотнюк произошли кардинальные изменения
14:47
Навального используют для создания напряженности в России – Володин
14:41
Страшная болезнь гонит вдову Караченцова из России: Вирус проник в каждую клеточку
14:41
Забрала из гроба: что привезла с похорон убитая горем вдова Ланового
14:32
В центре Москвы житель Подмосковья похитил полтонны рыбной продукции со склада
14:32
Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева
14:21
Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать
14:20
В Тюмени двое преступников подожгли квартиру во время задержания
14:20
Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная
14:17
Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России
14:09
В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку
14:00
"И радостно, и страшно": звезда "Битвы экстрасенсов" станет матерью в третий раз
13:56
В Австралии крупный пожар уничтожил десятки домов
13:53
С милым рай и в шалаше: наследство умершей Аллы Иошпе удивило народ
13:49
"Вижу огонь в глазах": разведенная Чехова отреагировала на свадьбу бывшего мужа
13:40
Бузова отвесила Манукяну пощечину: Признать ошибки может только сильный
13:31
Травмированного экс-возлюбленного Бузовой вывели на чистую воду
13:28
У берегов Колумбии затонули два судна
13:03
Вернувшуюся в Россию Максакову затравили за участие в телепрограмме
12:51
Изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина показала своего главного мужчину
12:49
В Кузбассе пьяный мужчина разгромил магазин
12:35
Расставшаяся с Телегиным Пелагея вывезла дочь из России
12:34
Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства
12:27
Открылась его темная сторона: жена известного актера убита горем после секс-скандала с садомазохизмом
12:25
Умерла звезда сериала "Клан Сопрано"
12:17
"Особых секретов нет": Муценице сделала заявление о пластических операциях
12:03
"Боль долго жила во мне": расставшаяся с Манукяном Бузова неожиданно заговорила об истинных чувствах к Тарасову
11:49
В Красноярске водитель автобуса потерял сознание и попал в ДТП
11:28
"Первая степень ожирения": звезда "Уральских пельменей" откровенно о нетрадиционных методах похудения
11:23
Пошло на пользу: Мельникова из Папиных дочек" собрала детей и уехала из дома
11:22
Коронавирус в России: за сутки выявили 16,6 тысячи новых случаев
11:16
Ургант поглумился над пожилым Дроздовым
11:16
Песни и танцы на месте гроба: что происходит в театре Вахтангова после похорон Ланового
10:51
Семейная драма: звезда сериала "Склифосовский" молит о помощи
10:31
Россиян ждет пиковый скачок цен в феврале – подробности
10:31
Истощенный Харламов довел народ до слез
10:27
Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал ЧС из-за проблем с двигателем
10:17
Требовали ругаться: известный астролог раскрыл причину увольнения из шоу "Давай поженимся"
09:57
Видео обгоревшей Бородиной вызвало оторопь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
Дочь Началовой убила признанием: Стало неудобно
Друг назвал виновных в смерти Ланового
"Беспардонно и неумно": Иошпе перед смертью врезала хамке Пугачевой
Политика
Володин напомнил о жестоких разгонах митингующих в Европе

Володин напомнил о жестоких разгонах митингующих в Европе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на Западе полиция во время несанкционированных митингов принимает жесткие меры, включая водометы и резиновые пули. Российское законодательство либерально, но пренебрегать им не нужное, призвал председатель ГД.
прочитано 97 раз

"Те, кто проводит и призывает на митинги молодежь и выводит их без согласования, вне правового поля, должны подумать об одном: если они рабы западной демократии, то на минуту бы представили, если бы это была полиция Франции или Нидерландов", – сказал председатель ГД в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

ПО ТЕМЕ

Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать

Навального используют для создания напряженности в России – Володин

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что в европейских странах полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, а в зимнее время – водометы.

Также Володин отметил события в Вашингтоне. В СШа их трактуют как "внутренний терроризм", а участники штурма Капитолия получат от 20 и больше лет тюремного заключения, отметил спикер.

"Наше законодательство либерально, но не нужно им пренебрегать", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 2 февраля 2021, 16:03

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России
Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства
Эксперт Акопов назвал подготовленную для Лукашенко должность: Председатель Всебелорусского народного собрания
Зеленский попросил принять Украину в НАТО для решения вопроса с Крымом

Шоу-бизнес

Страшная болезнь гонит вдову Караченцова из России: Вирус проник в каждую клеточку
Забрала из гроба: что привезла с похорон убитая горем вдова Ланового
Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева
Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Шоу-бизнес

Любительница матерщины Кудрявцева объявила об уходе

Знаменитость не вынесла перемен
Шоу-бизнес

Четырехлетняя дочь Муцениеце упала в обморок после новости о кумире

Девочка была в шоке
Шоу-бизнес

"Беспардонно и неумно": Иошпе перед смертью врезала хамке Пугачевой

Наглость Примадонны возмутила
Шоу-бизнес

Песни и танцы на месте гроба: что происходит в театре Вахтангова после похорон Ланового

Смерть актера была внезапной

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+