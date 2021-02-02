Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО

В недавнем интервью лидер Украины выразил надежду на скорую встречу с Джо Байденом. Владимир Зеленский рассказал, что намерен заручиться поддержкой новой американской администрации для решения вопроса о вступлении страны в НАТО. "Я бы хотел, чтобы мы встали на новый путь", – подчеркнул он.
Сразу после публикации разговора Зеленского с журналистом разгорелся скандал. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин позвонила политику и стала "отчитывать его как школяра-двоечника" за незнание требований НАТО для тех, кто хочет вступить в Альянс, рассказал журналист Виктор Баранец.
Дипломат подчеркнула, что все страны, которые намерены присоединиться к НАТО, не должны иметь внутренних конфликтов. Помимо этого, они должны полностью урегулировать территориальные споры с соседними странами (прямой намек на Крым), передает "Комсомольская правда".
Ранее политолог Руслан Бизяев заявил, что не видит предпосылок для вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке Альянса. Сейчас избранный президент США Джо Байдена занят другими делами, передает "Московский комсомолец".
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