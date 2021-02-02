Навального используют для создания напряженности в России – Володин

Слушания в суде о замене Навальному условного срока на реальный – результат нарушения блогером российского законодательства, напомнил Володин. По его словам, в произошедшем есть вина западных покровителей Навального.
Спикер отметил, что блогера могли бы привезти в аэропорт раньше, что бы он отметился. Тогда никаких проблем бы не было, сказал председатель ГД в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Те, кто сопровождал его в той же Германии… они подумали, что есть российское законодательство и ему необходимо им руководствоваться? Они сами его подставили, он у них пешка в этой игре", – уверен спикер.
Также Володин прокомментировал появление машин с дипломатическими номерами у здания Московского городского суда, где идут слушания по блогеру.
"Господин Навальный представляет их интересы на территории Российской Федерации", – сказал спикер.
По его словам, блогера хотят использовать для создания напряженности в России. Сегодняшняя ситуация сложилась по вине тех, кто стоит за Навальным, добавил Володин. При этом он считает, что блогер не достоин того внимания, которое ему уделяют.
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