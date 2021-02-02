Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать

Призывы к введению санкций против граждан России должны жестко наказываться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о принятии в 2018 году в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнений санкций на территории РФ.



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