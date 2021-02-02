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Политика
Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать

Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Призывы к введению санкций против граждан России должны жестко наказываться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о принятии в 2018 году в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнений санкций на территории РФ.
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Каждая страна должна защищать свой суверенитет, экономику, граждан и институты, сказал спикер в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Призывы к другим странам ввести санкции против россиян, в отношении владельцев крупнейших компаний РФ разрушают экономику страны и нарушают права граждан, убежден Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Необходимо за такие инициативы и действия наказывать, причем наказывать очень жестко", – уверен председатель Государственной Думы.

Спикер напомнил, что в 2018 году в первом чтении был принят законопроект. предусматривающий уголовное наказание за исполнение санкции на территории России. По его словам, деловое сообщество по-разному восприняло этот вопрос, но благодаря диалогу были найдены решения, которые позволяет предприятиям и бизнесменам, которые находятся под санкциями за рубежом, работать в нашей стране.

"Но мы сразу сказали, и эта оговорка была сделана, что если будут инициативы и конкретные шаги по реализации этих инициатив в части отнесения наших граждан к спискам по наложению на них санкционной политики, то мы этот вопрос вновь будем рассматривать, и сегодня мы видим, ни на кого эти увещательные меры не действуют, поэтому надо принимать закон", – добавил Володин.

Ранее так называемый Фонд борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в реестр НКО, исполняющих функции иностранного агента) призвал руководство Соединенных Штатов ввести санкции против российских государственных деятелей, бизнесменов и журналистов.

Среди них – глава Минздрава Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

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Автор: 2 февраля 2021, 14:21

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