Эксперт Акопов назвал подготовленную для Лукашенко должность: Председатель Всебелорусского народного собрания

Существуют разные точки зрения на тему того, каким образом Александр Лукашенко попытается "перезапустить" свою политическую карьеру. Иными словами, у последнего диктаторы Европы есть не так много наиболее вероятных способов снизить градус общественного давления и вывести страну из глубокого политического кризиса.
Ряд политологов убеждены, что Батька заручился поддержкой Москвы и почувствовал свою силу, поэтому о конституционной реформе в обозримом будущем можно забыть. Другие же эксперты полагают, что помощь российской стороны поместила Лукашенко в определенные рамки и наложила на него обязательства по демократизации политики.
Политолог Петр Акопов сообщил, что после Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в середине февраля, президент Белоруссии станет номинальной фигурой, при этом более широкий спектр полномочий получат правительство и парламент. Кроме того, эксперт назвал должность, которая, по его мнению, готовится для Лукашенко.
Нынешний президент переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, заверил Акопов. При этом последний диктатор Европы сохранит за собой все рычаги власти, управления Белоруссией. "Ни переворота, ни майдана, ничего из этого не получится", – резюмировал специалист.
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