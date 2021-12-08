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Политика
Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева

Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева

В Верховной Раде возмущены бестактностью США.
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Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан после онлайн-встречи Джо Байдена и Владимира Путина заявил, что судьба проекта "Северный поток – 2" в контексте "вторжения" России на Украину является приоритетом для Вашингтона.

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Насколько важна эта тема для американских политиков, дали понять в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что "Северный поток – 2" во время вчерашнего видеосаммита не обсуждался. Вероятно, Вашинтон начал прислушиваться к призывам Москвы не политизировать этот проект.

В Киеве неоднократно говорили об угрозах, которые якобы представляет "Северный поток – 2" для Украины, а также призывают западных партнеров ликвидировать этот проект, наложить на него санкции. Но, очевидно, украинскую сторону просто игнорируют.

В Верховной Раде возмущены тем, что из проекта оборонного бюджета США исключили санкции против газопровода, готовящегося к запуску. Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заметил: ограничения исчезли из документа уже через 30 минут после после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. "Никакого такта", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

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Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 15:54 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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