МИД Украины раскрыл темы новых переговоров Зеленского и Байдена

Президент США Джо Байден позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.

Накануне состоялись переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Президенты США и России обсуждали ситуацию на Украине. Американский лидер выразил обеспокоенность Вашингтона и Евросоюза наращиванием российских войск возле украинских границ и пообещал предпринять меры в случае обострения ситуации. Глава российского государства обратил внимание, что именно НАТО наращивает военный потенциал у границ РФ. Мол, Запад не должен перекладывать ответственность на Москву за происходящее в Незалежной.

Несмотря на все заявления Путина и российского МИД, на Украине продолжается истерика из-за "агрессии" России. В беседе с Reuters украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Зеленский поговорит с Байденом о дальнейших действиях по сдерживанию Москвы, а также обсудит возможность возобновления работы "нормандской четверки". Разговор запланирован на 9 декабря.

Также Кулеба оценил онлайн-встречу Путина и Байдена. Украинский дипломат считает, что такие беседы способствуют деэскалации и сдерживанию России. По его словам, США помогают вернуть Москву за стол переговоров.

Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб призвала к дружбе с Россией. Она считает, что только в таком случае Украина сможет нормально развиваться.