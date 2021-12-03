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Политика
Ляшко обвинил Зеленского в узурпации власти

Ляшко обвинил Зеленского в узурпации власти

Действующая на Украине власть игнорирует Конституцию.
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В эфире телеканала "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в стране власть сосредоточена в руках Владимира Зеленского. Давать команды помогает глава офиса президента Андрей Ермак. По словам оппозиционного политика, все руководители центральных органов власти готовы выполнять приказы беспрекословно.

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Согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой, но на деле же, как отметил Ляшко, происходит узурпация власти. Он считает, что нужно организовать независимое расследование, в рамках которого должны быть изучены действия Зеленского. Временные следственные комиссии, созданные парламентом (где большинство составляют члены правящей партии), не демонстрируют эффективность, заметил бывший депутат Верховной Рады.

По мнению лидера Радикальной партии, также необходимо брать во внимание журналистские расследования, ведь они могут стать основанием для возбуждения уголовных дел.

Ранее политический эксперт Вадим Карасев прокомментировал акцию протеста, которая состоялась в Киеве 1 декабря. Он считает, что народ снова вышел на Майдан, поскольку Владимир Зеленский пытается изменить "круговорот денег" на Украине.

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Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 16:42 Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
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