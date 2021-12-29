Кандидат политических наук Бардин о политике Запада: превращают Украину в заряженное ружье

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин в беседе с "Дни.ру" прокомментировал заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Собеседник "Дни.ру" отметил, что дипломат конкретно обозначил главный вопрос, содержащий основные разногласия между Россией и США. Это Украина. Он констатировал, что, по мнению Борреля, предложения, которые выдвигает Россия в отношении Украины, являются неприемлемыми.



По словам Бардина, получается, что основный посыл Борреля выглядит следующим образом: "Мы планируем продолжить реализовывать собственную политику на территории Украины и постараемся оградить эту страну от влияния России". Но в чем выражается политика, так называемого, коллективного Запада?

По мнению эксперта, в насаждении на Украине россиефобии и ее культурном отрыве от России. НАТО и ЕС старательно превращают Украину в своеобразное заряженное ружье, которое можно будет повесить на стенку и ждать, когда оно выстрелит. Бардин добавил, что именно политика США и НАТО привела к тому, что система безопасности Восточной Европы сегодня поставлена под угрозу.

Россия, в свою очередь, четко обозначила свою оценку деятельности политиков ЕС и США. Боррелю такие оценки, естественно, не понравились, ответить на российские выводы нечем, аргументы отсутствуют. "Европейцам сложно признать, что одним из главных дестабилизаторов политической ситуации являются представители структур Евросоюза, отвечающие за вопросы региональной безопасности", – заявил эксперт.

Ранее представитель Евросоюза сказал, что требование России о гарантиях безопасности и прекращении расширения НАТО и ЕС на восток – неприемлемо. По словам Максима Бардина, его заявления являются очень важными и знаковыми.

