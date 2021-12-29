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Политика
Зеленский назвал Россию угрозой мировой демократии

Зеленский назвал Россию угрозой мировой демократии

В новой стратегии информбезопасности, подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским, содержатся нападки в адрес нашей страны.

Продолжение: Савченко о закрытии Зеленским телеканалов: Он не остановится
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Президент Незалежной прямо заявил, что Россия является угрозой мировой демократии. Судя по написанному в документе, наша страна подрывает избирательную систему не только Украины, но и других государств.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Кроме того, Владимир Зеленский полагает, что наши спецслужбы якобы намеренно усиливают внутренние противоречия среди населения некоторых стран. Примечательно, что обычные украинцы считают главной угрозой именно политику киевских властей, передает Пятый канал.

Порядка десяти тысяч жителей столицы Украины вышли на протест возле резиденции президента страны. Люди требуют перестать сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), считая это разрушительным.

Протестующие обвинили владимира Зеленского в грабеже собственного народа в угоду Западу. Напомним, Киев обязался повысить тарифы на газ и отопление, а также поднять штрафы за неоплату коммуналки. Более того, украинские власти в обмен на транши МВФ не могут увеличивать минимальную зарплату больше, чем на 2% выше уровня инфляции.

Как писали "Дни.ру", ранее ВЦИОМ с помощью опроса выяснил, что более половины населения нашей страны считают украинцев "братским народом". Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия не потеряла украинцев.

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Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2021, 11:42 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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