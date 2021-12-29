Порошенко заявил о страхе и ненависти Зеленского: Совершает преступления

Порошенко заявил, что Зеленский его ненавидит и боится. Политик убежден, что предъявленные ему обвинения сыграют на руку России.





Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь стал мелькать в заголовках новостных сводок. Недавно в прессе стала распространяться информация о том, что политику предъявили обвинение в госизмене.

После того, как Порошенко попытались вызвать на допрос, он спешно покинул территорию Незалежной. Кроме того, Петр Алексеевич записал видеообращение для Владимира Зеленского. На опубликованном ролике экс-глава Украины пообещал разобраться, кто из них изменник.

Теперь Порошенко сделал очередное громкое заявление в адрес действующего президента. Политик сообщил, что Зеленский его боится и ненавидит.

Он отметил, что никакие шаги и действия Владимира Александровича не помешают его планам. По мнению Порошенко, Зеленский совершает преступления, незаконно преследуя его с помощью подконтрольной судебной системы.

Украинский деятель убежден, что его травили на протяжении трех лет. Что касается происходящего сейчас, Порошенко назвал это подарком России и лично Владимиру Путину. Петр Алексеевич отметил, что он длительное время, находясь у власти, давал отпор "российской агрессии".

Ранее Порошенко заявил о том, что потери Украины из-за несвоевременной закупки газа могут составить до семи миллиардов долларов. Он допустил, что Зеленский может может быть так или иначе причастным к краже этой суммы, передает телеканал "360".