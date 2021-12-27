Политолог Лазарев призвал Зеленского изменить кадровую политику: Обманывает окружение

Зеленскому нужно срочно изменить кадровую политику. Так считает политолог Александр Лазарев.



Владимир Зеленский во многом разочаровал своих избирателей в ходе первого президентского срока. Ключевые проблемы Украины до сих пор не решены, а власти Незалежной продолжают гнуть антироссийскую линию, чтобы отвлечь население от насущных вопросов.

Политолог Александр Лазарев заявил, что низкая эффективность политического курса Владимира Александровича является следствием его кадровых решений. Специалист считает, что украинскому лидеру в срочном порядке необходимо менять окружение.

Во время телеэфира Лазарев рассказал, что Зеленского, по его мнению, обманывает окружение. Главная проблема заключается в том, что люди из команды президента способны привести его к беде.

Эксперт заключил, что Зеленскому необходимо было подходить к кадровой политике более щепетильно. Первому лицу страны нужна команда, которая способна анализировать те или иные ситуации, после чего доносить ему объективную информацию. По мнению Лазарева, есть два неблагоприятных варианта: либо Зеленского обманывают, либо он позволяет себя обманывать.