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Политика
Политолог Лазарев призвал Зеленского изменить кадровую политику: Обманывает окружение

Политолог Лазарев призвал Зеленского изменить кадровую политику: Обманывает окружение

Зеленскому нужно срочно изменить кадровую политику. Так считает политолог Александр Лазарев.
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Владимир Зеленский во многом разочаровал своих избирателей в ходе первого президентского срока. Ключевые проблемы Украины до сих пор не решены, а власти Незалежной продолжают гнуть антироссийскую линию, чтобы отвлечь население от насущных вопросов.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Политолог Александр Лазарев заявил, что низкая эффективность политического курса Владимира Александровича является следствием его кадровых решений. Специалист считает, что украинскому лидеру в срочном порядке необходимо менять окружение.

Во время телеэфира Лазарев рассказал, что Зеленского, по его мнению, обманывает окружение. Главная проблема заключается в том, что люди из команды президента способны привести его к беде.

Эксперт заключил, что Зеленскому необходимо было подходить к кадровой политике более щепетильно. Первому лицу страны нужна команда, которая способна анализировать те или иные ситуации, после чего доносить ему объективную информацию. По мнению Лазарева, есть два неблагоприятных варианта: либо Зеленского обманывают, либо он позволяет себя обманывать.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2021, 21:31 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

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За последние четыре года нахождения в федеральном правительстве совокупный доход министра и его супруги, Марии Котяковой (Жабиной), составил около 85 млн рублей, а до этого он работал в региональных органах власти и получал значительно меньше. Участки с похожей площадью в «Монтевиле» продаются в среднем за 150 млн, а вместе с домами цена может доходить до 300 млн. Так, коттедж площадью 670 м² на участке 22 сотки стоит 291 млн.
Гость931669
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Инициативный Котяко поожил всем котях, предложил через пнсионный фонд следить за всеми родственниками, а у самого-то, как пришет компромат.ру:
The Insider обнаружил загородную недвижимость министра труда и социальной защиты Антона Котякова в элитном подмосковном поселке. Цена такого участка значительно превышает задекларированный доход его семьи за последние годы. Компании, связанные с родственниками чиновника, зарабатывают миллиарды рублей на госзаказах.

Антон Котяков всю свою жизнь проработал на госслужбе. На первую должность в департаменте управления финансами администрации Самарской облас
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