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Политика
Украинский депутат ответил Кадырову на угрозы присоединения страны к Чечне: Вам здесь не рады

Украинский депутат ответил Кадырову на угрозы присоединения страны к Чечне: Вам здесь не рады

Депутат Рады Алексей Гончаренко резко отреагировал на слова главы Чечни о необходимости присоединения Незалежной к республике.
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В своем телеграм-канале депутат заявил, что сам Рамзан Кадыров не сумел сделать свою страну свободной. Он призвал политика показать ему Чечню на карте, поскольку среди независимых государств найти ее не может.

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Алексей Гончаренко добавил, что мнение Размана Кадырова его мало интересует. "Чего вы лезете? Вам здесь не рады", – заявил украинский депутат. Он посоветовал главе Чечни высказаться в Европейском суде по правам человека в Гааге, передает "ОСН".

Напомним, ранее Рамзан Кадров заявил о том, что убежден, что если президент Украины Владимир Зеленский и его команда "так будут вести себя", то Незалежную должны присоединить к его стране. Можно предположить, что политик имел в виду Россию. По его словам, украинцы — "наш народ, это наша территория".

Как писали "Дни.ру", летом этого года Рамзан Кадыров обвинил США в проведении аферы в Афганистане и обещал остановить любого, кто угрожает России. Глава Чечни призвал союзников нашей страны укреплять государственные границы и быть готовыми к худущему. Политик уверен, что действия американцев в Афганистане – это афера против мусульман.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2021, 14:52 Источник: Телеграм-канал Алексея Гончаренко • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость928772
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Как не стыдно России и россиянам привлекать для решения вопроса с Украиной маленькую Чечню, которую. Россия сама бомбила. Как то странно получается что Чечня сама может решить проблему с Украиной своим СПЕЦНАЗОМ и получается что Кадыров самостоятельная фигура и не причем, хотя Чечня входит в состав России. И как в одной стране 2 президента тоже непонятно. По Конституции Россиив стране должен быть один Президент.
Гость928981
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Гость928772
Как не стыдно России и россиянам привлекать для решения вопроса с Украиной маленькую Чечню, которую. Россия сама бомбила. Как то странно получается что Чечня сама может решить проблему с Украиной своим СПЕЦНАЗОМ и получается что Кадыров самостоятельная фигура и не причем, хотя Чечня входит в состав России. И как в одной стране 2 президента тоже непонятно. По Конституции Россиив стране должен быть один Президент.
А что вас так задело?? Кадыров озвучил своё мнение по поводу бандерии и оно - правильное и имеет право быть!
Гость931723
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А что остается делать твари, предавшей свою страну, как не гавкать по бумажке? Если завтра Чечня выйдет из-под контроля Раши, то безостановочно поросящемуся идиоту вместе со всем свинарником придется несладко. Предателей своего народа обычно быстро отправляют к праотцам. Вот и старается, задницу рвет.
Плюс нужно же отвлечь внимание от дочурок, которым пришлось выдать посты в правительстве ради содержания петухов. А то слишком ржут все вокруг, восхищаясь достойными джигитами.
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