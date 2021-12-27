Украинский депутат ответил Кадырову на угрозы присоединения страны к Чечне: Вам здесь не рады

Депутат Рады Алексей Гончаренко резко отреагировал на слова главы Чечни о необходимости присоединения Незалежной к республике.



В своем телеграм-канале депутат заявил, что сам Рамзан Кадыров не сумел сделать свою страну свободной. Он призвал политика показать ему Чечню на карте, поскольку среди независимых государств найти ее не может.

Алексей Гончаренко добавил, что мнение Размана Кадырова его мало интересует. "Чего вы лезете? Вам здесь не рады", – заявил украинский депутат. Он посоветовал главе Чечни высказаться в Европейском суде по правам человека в Гааге, передает "ОСН".

Напомним, ранее Рамзан Кадров заявил о том, что убежден, что если президент Украины Владимир Зеленский и его команда "так будут вести себя", то Незалежную должны присоединить к его стране. Можно предположить, что политик имел в виду Россию. По его словам, украинцы — "наш народ, это наша территория".

Как писали "Дни.ру", летом этого года Рамзан Кадыров обвинил США в проведении аферы в Афганистане и обещал остановить любого, кто угрожает России. Глава Чечни призвал союзников нашей страны укреплять государственные границы и быть готовыми к худущему. Политик уверен, что действия американцев в Афганистане – это афера против мусульман.