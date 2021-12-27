Украинка показала призвавшему в армию женщин Зеленскому неприличный жест: Вот им!

Журналист издания "Страна.ua" спросил украинку на улице, как она относится к решению президента страны поставить женщин на воинский учет. На это дама отреагировала очень эмоционально.
Она заявила, что не будет отстаивать имущество Владимира Зеленского и прочих высокопоставленных чиновников. Она категорически ответила отрицательно на инициативу президента и и показала главе государства неприличный жест. "Вот им!", – отметила украинка.
По ее словам, украинские власти продали землю государства, поэтому гражданам "отстаивать нечего". Илья Кива же пошутил в подписи к ролику, что после объявленного призыва украинских женщин в армию они передали главнокомандующему и министру обороны Украины послание и указали направление.
Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило длинный список профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет. Примечательно, что исключение делать не стали для беременных и женщин с малолетними детьми.