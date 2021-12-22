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Политика
Обозреватель Forbes о перспективе войны Украины с Россией: Киеву нечего противопоставить

Обозреватель Forbes о перспективе войны Украины с Россией: Киеву нечего противопоставить

В случае войны между Украиной и Россией Киев столкнется в черноморском регионе с ракетами "Калибр". Так считает эксперт Дэвид Экс.
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В информационном пространстве то и дело появляются материалы о нарастающей угрозе войны между Украиной и Россией. Подобную риторику активно подхватывает западная пресса, освещая ситуацию с выгодных сторон.

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Издание Forbes обнародовало колонку военного эксперта Дэвида Экса, который поделился своим видением развития возможного конфликта. Специалист подчеркнул, что потенциал двух стран настолько разный, что исход предрешен.

Экс отметил, что если конфликт перейдет в активную фазу, то новый фронт откроется на море. По мнению обозревателя, под обстрел могут попасть даже некоторые украинские высокопоставленные деятели Незалежной.

Эксперт назвал данный вариант развития события леденящей душу перспективой. Он объяснил это тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот.

Обстоятельства сильно изменились в 2014 года, подчеркнул военный эксперт. Что касается ракет "Калибр", то они способны преодолевать не одну сотню километров.

При этом потенциал Незалежной в предотвращении атак с моря ограничен. Киеву будет нечего противопоставить усовершенствованной технике, резюмировал специалист.

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Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 09:39 Источник: Forbes ✓ Надежный источник

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