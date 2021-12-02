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Политика
Белоруссия стала врагом Украины из-за слов Лукашенко о Крыме

Белоруссия стала врагом Украины из-за слов Лукашенко о Крыме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Александр Лукашенко "сжег мосты" в отношениях с Киевом.
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Недавно Александр Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. Белорусский лидер отметил, что этот визит будет означать признание полуострова российским. Дата поездки зависит от графика президента РФ, дал понять Батька.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Заявив о готовности посетить Крым, белорусский политик "сжег мосты" между Киевом и Минском. Так сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью латвийскому порталу. По словам дипломата, Лукашенко сделал Белоруссию врагом Украины. Возмущенный министр иностранных дел Незалежной не стал выбирать выражения и назвал белорусского лидера диктатором.

Также Кулеба сообщил, что в Киеве не исключают возможности вторжения вооруженных сил Белоруссии на территорию Украины, несмотря на отсутствие предпосылок. Дипломат уверен: заявления Минска непосредственно связаны с внешней политикой Москвы.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба снова заявил о стягивании российских войск к украинским границам, несмотря на то, что Кремль неоднократно опровергал эту информацию. О возможном военном вторжении говорят и на Западе. Кстати, бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Украина понесет поражение в случае полномасштабного конфликта с Россией.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 20:41 Источник: Sargs.lv ✓ Надежный источник
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Как Путин открыл Крымский мост

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