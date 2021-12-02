Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги прошедшего в Риге саммита НАТО.

В столице Латвии состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Возможная агрессия России в отношении Украины стала одной из центральных тем саммита. Члены Североатлантического альянса выразили озабоченность перемещением российских войск.

Мария Захарова обратила внимание, что именно НАТО приблизилась к российским границам, а не наоборот. По ее словам, наращивается инфраструктура альянса, а также проводятся масштабные учения. Кстати, обеспокоенность по этому поводу ранее выражали в Кремле.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы. Мол, превращение Незалежной в военный плацдарм может повлечь за собой серьезные последствия, дестабилизировать обстановку в Европе.

Также Захарова отметила, что НАТО не сдержала обещания, данные когда-то России. Представители Североатлантического альянса заверяли, что не станут продвигать натовские войска на восток, но забыли об этом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности военных действий на Украине. Режим прекращения огня, установленный несколько лет назад, не соблюдается.