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Политика
Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России – Захарова

Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги прошедшего в Риге саммита НАТО.
прочитано 161 раз

В столице Латвии состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Возможная агрессия России в отношении Украины стала одной из центральных тем саммита. Члены Североатлантического альянса выразили озабоченность перемещением российских войск.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Мария Захарова обратила внимание, что именно НАТО приблизилась к российским границам, а не наоборот. По ее словам, наращивается инфраструктура альянса, а также проводятся масштабные учения. Кстати, обеспокоенность по этому поводу ранее выражали в Кремле.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы. Мол, превращение Незалежной в военный плацдарм может повлечь за собой серьезные последствия, дестабилизировать обстановку в Европе.

Также Захарова отметила, что НАТО не сдержала обещания, данные когда-то России. Представители Североатлантического альянса заверяли, что не станут продвигать натовские войска на восток, но забыли об этом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности военных действий на Украине. Режим прекращения огня, установленный несколько лет назад, не соблюдается.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 18:54 Источник: МИД Рф ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость912782
Пожаловаться Ответить
"партнеры" прямо ржут <цензура> кони,так они испугались.
1

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