В Кремле назвали высокой вероятность войны на Украине

Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией.

По данным ОБСЕ, нарушения режима прекращения огня на юго-востоке Украины фиксируются регулярно. Это подтверждают и военнослужащие непризнанных ДНР и ЛНР, а также ВСУ. По данным сторон, режим прекращения огня, установленный с 2019 года, действительно не соблюдается. Все это говорит о том, что ситуация в регионе обостряется.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на юго-востоке Украины, сообщает телеканал "360".

"Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока", – заявил Песков.

Напомним, в последнее время Украина часто выражает обеспокоенность "агрессией" на границе. В Киеве обвиняют Россию в военных провокациях. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что нападать Россия ни на кого не собирается и лишь делает то, что касается ее суверенитета.

Песков объяснил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и может делать это как хочет и когда хочет. Страна никому не угрожает.

В свою очередь в Кремле не раз говорили, что обеспокоены наращиванием сил НАТО в ЕС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев перебросил к юго-востоку Украины 125 тысяч военнослужащих, что приравнивается к половине всей армии страны. В Киеве пока не прокомментировали данное сообщение.