Депутат Рады Кучеренко: Зеленского ждет участь сбежавшего из страны Порошенко

В течение своего первого президентского срока Владимир Зеленский во многом не оправдал ожиданий своих избирателей. Для Украины по-прежнему актуальны проблемы с ситуацией на Донбассе, а также с развитием экономики.
Власти Незалежной продолжают делать громкие заявление о влиянии России на затянувшийся политический кризис в стране. Так или иначе, подобная риторика не приближает государство к достижению поставленных целей.
Депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко в эфире телевизионного канала заявил, что Владимир Зеленский при нынешних обстоятельствах рискует пойти по стопам бывшего президента Петра Порошенко. Политик предположил, что неблагоприятный для Владимира Александровича исход может наступить уже через несколько лет.
Кучеренко подчеркнул добавил, что ситуация, приключившаяся с Петром Порошенко, крайне неприятна. Депутат Рады убежден, что после печально известных событий в 2014 году президент заручился беспрецедентным доверием избирателей.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко спешно покинул Украину. Это произошло после того, как экс-главу Незалежной попытались вызвать на допрос.