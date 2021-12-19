Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Воскресенье
19 декабря
Лента новостей
14:35
Решившие не затягивать с рождением детей Арзамасова и Авербух празднуют важное событие
14:34
"А что такого": не желающая экономить Распутина похвасталась маникюром за 20 тысяч
14:34
"Знаю его много лет": Показавшая кольцо Боня раскрыла личность будущего мужа
13:27
"Выше нос": пышка из "Дома 2" переживает ограбление
13:21
"Два дня плакал": Сын раскрыл сенсационные данные о состоянии Никулина перед смертью
13:16
"Предпочитает вообще не пересекаться": Рубальская умалчивала о конфликте с Пугачевой
13:06
Депутат Рады Кучеренко: Зеленского ждет участь сбежавшего из страны Порошенко
12:26
"Милота": Кожевникова устроила сыну свидание с дочерью Топурии
12:18
Светящаяся Ротару поразила народ своим видом
12:10
Что произойдет с пенсионными выплатами в 2022 году
11:34
"От заката до восхода": кадры с отплясывающей в ресторане Кабаевой слили в Сеть
11:11
Композитор сериала "Морские дьяволы" умер от коронавируса
11:08
Королева отказалась принимать в семью невесту-стриптизершу 19-летнего сына
10:59
"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа
10:44
Почему Добронравов не будет смотреть новых "Сватов" по ТВ
10:34
В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России
08:49
"Понимаю Пашу": выгнувшаяся на диване Карпович взбудоражила россиян
06:19
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
04:36
К чему снится телефон
02:35
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
00:22
День Николая Угодника: что можно и нельзя делать 19 декабря
22:41
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
20:42
"Царица" Кабаева поразила народ внешним видом
18:52
За "голову" анонимных авторов телеграм-каналов объявили вознаграждение
18:23
"Желание отодрать соседа": Солнцев о последствиях посещения концертов Киркорова
18:05
"Нужно поучаствовать": Богатая воздыхательница готова оплатить обгоревшей Хлебниковой новое лицо
17:55
Депутат Рады Кива рассказал о тайной договоренности России и США по Крыму
17:33
"Сатанисты": Скандалистка Распутина плюнула в родственников мужа
16:23
"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки
15:56
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
15:23
Едва справившаяся с зависимостью дочь Успенской сделала заявление о ребенке
14:37
В Раде назвали единственный способ спасти Украину
14:28
Статный красавец нежно прижался губами к Цискаридзе: Мои любимые
14:08
Народ взвыл от пошлостей 50-летней Федункив: Открываешь, а там "вареник"
13:16
"Мало ли у кого что по бумагам": грошовая зарплата разведенки Асмус вывела народ из себя
12:52
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
12:40
43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали
12:13
"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой
11:59
Появилась информация о состоянии госпитализированного после развода Лепса
11:58
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
11:16
"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку
11:04
"Какого хрена?": Загнанный в угол Билан жалеет о публичном признании
10:59
НАТО готовится к войне с Россией – Пушков
10:54
"Хватит ли времени": Малышева вынесла вердикт страдающему от Паркинсона Зайцеву
08:21
"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость
06:43
"Даже говорить с тобой противно": любимая девочка втянула Цискаридзе в секс-скандал
04:39
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря
02:27
Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать
00:04
Разрез до пупка: Изголодавшаяся по сексу Успенская сверкнула оголенными бедрами на людях
21:52
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал с наследством Баталова получил новый поворот
Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами
Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Депутат Рады Кучеренко: Зеленского ждет участь сбежавшего из страны Порошенко

Депутат Рады Кучеренко: Зеленского ждет участь сбежавшего из страны Порошенко

Зеленский может пойти по стопам бежавшего из страны Порошенко. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
прочитано 248 раз

В течение своего первого президентского срока Владимир Зеленский во многом не оправдал ожиданий своих избирателей. Для Украины по-прежнему актуальны проблемы с ситуацией на Донбассе, а также с развитием экономики.

ПО ТЕМЕ

Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной

Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Власти Незалежной продолжают делать громкие заявление о влиянии России на затянувшийся политический кризис в стране. Так или иначе, подобная риторика не приближает государство к достижению поставленных целей.

Депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко в эфире телевизионного канала заявил, что Владимир Зеленский при нынешних обстоятельствах рискует пойти по стопам бывшего президента Петра Порошенко. Политик предположил, что неблагоприятный для Владимира Александровича исход может наступить уже через несколько лет.

Кучеренко подчеркнул добавил, что ситуация, приключившаяся с Петром Порошенко, крайне неприятна. Депутат Рады убежден, что после печально известных событий в 2014 году президент заручился беспрецедентным доверием избирателей.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко спешно покинул Украину. Это произошло после того, как экс-главу Незалежной попытались вызвать на допрос.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 13:06 Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ взвыл от пошлостей 50-летней Федункив: Открываешь, а там "вареник"

Артистку не поняли

Шоу-бизнес

"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой

Фигуристка рассказала, что ей известно
Шоу-бизнес

43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали

У комика поражены легкие
Шоу-бизнес

"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки

Певец сделал откровенное признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+