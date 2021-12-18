В Раде назвали единственный способ спасти Украину

Ситуация на Украине сложная, и ее гражданам кажется, что хуже просто не может быть. Однако народу лучше потерпеть, чем устраивать новую революцию. Так считает Евгений Шевченко. В стране, по мнению депутата, необходимо как можно скорее провести масштабные реформы.
Парламентарий уверен, что на Украине нужно выстроить прочную вертикаль власти, а во главе должен быть не президент, а премьер-министр. Важно найти достойного человека на эту должность, а также объяснить народу необходимость такого преобразования. По словам Шевченко, переход к новой системе – единственный способ спасти страну.
Также депутат Верховной Рады заявил, что нынешняя власть прогнила, демонстрирует непрофессионализм, занимается самообманом и обманывает граждан. Он считает, что глава должен добиваться высоких результатов для государства, несмотря на свои принципы, убеждения и силу.
Ранее украинский политик Богдан Панкевич призвал народ отказаться от православного Рождества ради борьбы с Россией. По его мнению, этот праздник нужно отмечать 25 декабря. В Сети даже появился рекламный ролик, который не понравился большинству украинцев.