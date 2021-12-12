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Политика
Аналитик Кочетков о вступлении Украины в НАТО: Намечается торг

Аналитик Кочетков о вступлении Украины в НАТО: Намечается торг

Аналитик Александра Кочетков поделился своим мнением о том, как будут вестись переговоры России и США о возможном членстве Незалежной в Североатлантический Альянс. Он предположил, что страны будут "торговаться".
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Эксперт убежден, что Москвы и Вашингтон скоро будут говорить о гарантиях со стороны Соединенных Штатов в том, что Украина не станет участницей НАТО. Ранее американский президент Джо Байден заявил о возможности государств "вступать куда угодно".

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Аналитик отметил, что если здравомыслящему человеку предлагают что-то заведомо неприемлемое, то он не будет торговаться, а просто ответит отказом. А в отношении Украины, по словам Кочеткова, "намечается торг".

При этом публицист заявил, что Россия, по его мнению, не собирается начинать вооруженный конфликт с Незалежной, а наоборот, старается наладить конструктивный диалог. По словам аналитика, подготовка проводится скрытно и быстро, не дожидаясь, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия.

Ранее Джо Байден заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что США сделают радикальный шаг, если Россия вторгнется на Украину. По словам американского лидера, его страна направит свои войска в соседние государства НАТО.

Напомним, онлайн-встреча глав двух государств состоялась 7 декабря. Ранее в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Незалежной.

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Фото: APUkraine/ twitter.com/globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 17:03 Источник: "Главред" ✓ Надежный источник
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