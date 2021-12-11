Украина сегодня вновь в центре внимания политиков. Москва встревожена тем, что соседнюю страну подталкивают к войне.





Москва обеспокоена активной милитаризацией Украины странами НАТО, а также различными маневрами и учениями Североатлантического альянса вблизи российских границ. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России о диалоге со странами Запада по вопросам гарантий безопасности.

Российские дипломаты отметили, что вместо сдерживания своих киевских подопечных НАТО, напротив – провоцируют Украину на агрессию. При этом США и союзники Вашингтона все чаще проводят военные учения в Черном море, а бомбардировщики НАТО систематически летают вплотную к российскому воздушному пространству и создают напряжение, сообщает телеканал "Царьград".

Особую обеспокоенность представителей МИДа вызывает то, что Украина сегодня размещает на своей территории слишком опасное западное вооружение. В частности, речь идет об ударных ракетных комплексах, гипотетически способных достичь российских земель за минимальное время подлета. Ведомство подчеркнуло, что все это создает "серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".



В связи с этим МИД России потребовали от членов НАТО в интересах общей безопасности отказаться от планов по принятию в свои ряды Украины и Грузии, которые представители Североатлантического альянса официально приняли в ходе Бухарестского саммита в 2008 году. Российские дипломаты пояснили, что данные манифесты противоречат Хартии европейской безопасности, принятой в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. В документе было указано, что страны-участники, в том числе – страны НАТО, обязуются "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".