Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Суббота
11 декабря
Лента новостей
11:02
"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину
10:59
"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной
10:50
"Как вам не стыдно?": представители обгоревшей Хлебниковой разразились гневной тирадой после слухов
10:09
МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине
08:11
Названы способы подзаработать перед Новым годом
06:02
День святителя Феодора Симоновского: традиции и приметы 11 декабря
04:16
"Стресс и депрессия": располневшая Аллегрова резко сдала
02:29
"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции
02:14
"Очень личное": Бородина рассказала о пластике груди
02:00
Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью
23:58
К чему снится грязь
22:04
"Петь буду к лету": первое интервью вернувшейся с того света МакSим
21:44
"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила
21:20
Жена раскрыла подробности о психическом состоянии Байдена
21:08
Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды
20:57
Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки
20:45
Гузеева призналась в любви к маленьким мужским достоинствам
20:29
Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов
20:17
"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства
20:08
Элджей отсудил деньги после развода
20:03
Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России
19:54
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
19:38
Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам
19:27
"Это моя что ли проблема?": Самбурская ополчилась на бедных мужчин
19:03
"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
19:00
Академик РАН Кизяев погиб в ДТП в Москве при попытке помочь потерпевшим в аварии
18:50
Звезда сериала "Рассказ служанки" родила и уже показала волосатого малыша
18:44
Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики
18:31
Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда
18:20
Вскрылась причина развода Лепса с женой
18:14
"Врачи сами не знают": Михалков свалился со страшным ковидом
18:05
Предсмертные слова Градского на "Голосе" довели россиян до слез
18:01
Вилкова и Ткаченко оказались во временной петле
17:35
"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли
17:27
"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ
17:09
Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах
16:52
Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой
16:49
Опубликованы фото с тайной свадьбы скрытной Кабаевой
16:26
"Хочется плюнуть": Кудрявцева взбесила народ дерзкой выходкой
16:15
Орбакайте не балует семью разнообразием на столе: Суп и каша
16:11
Как прошло знакомство сына Королевой с кровной сестрой-американкой
15:57
"Тайно по нему вздыхала": Киркоров выставил за дверь влюбленную Ладу Дэнс
15:56
Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина
15:48
Оскорбившийся Манукян публично плюнул в резидентов Comedy Club: Пошли вы! Дебилы!
15:46
"Я изменил тебе!": муж огорошил получившую почетный приз звезду сериала "Черная любовь"
15:40
"Да, Катюша, отличились": Семенова осрамилась перед Галкиным
15:35
"Замуж любой ценой?": Пережившей шесть выкидышей звезде "Дома-2" сделали предложение
15:20
Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
15:08
Жена Лепса подала на развод
15:04
"Трусы меняю в Новый год": неожиданное признание гламурного 49-летнего стилиста Влада Лисовца
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
"Серьезная беда": Самовлюбленный Губерниев пнул тяжелобольную Бузову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине

МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине

Украина сегодня вновь в центре внимания политиков. Москва встревожена тем, что соседнюю страну подталкивают к войне.

прочитано 299 раз

Москва обеспокоена активной милитаризацией Украины странами НАТО, а также различными маневрами и учениями Североатлантического альянса вблизи российских границ. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России о диалоге со странами Запада по вопросам гарантий безопасности.

ПО ТЕМЕ

В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Российские дипломаты отметили, что вместо сдерживания своих киевских подопечных НАТО, напротив – провоцируют Украину на агрессию. При этом США и союзники Вашингтона все чаще проводят военные учения в Черном море, а бомбардировщики НАТО систематически летают вплотную к российскому воздушному пространству и создают напряжение, сообщает телеканал "Царьград".

Особую обеспокоенность представителей МИДа вызывает то, что Украина сегодня размещает на своей территории слишком опасное западное вооружение. В частности, речь идет об ударных ракетных комплексах, гипотетически способных достичь российских земель за минимальное время подлета. Ведомство подчеркнуло, что все это создает "серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

В связи с этим МИД России потребовали от членов НАТО в интересах общей безопасности отказаться от планов по принятию в свои ряды Украины и Грузии, которые представители Североатлантического альянса официально приняли в ходе Бухарестского саммита в 2008 году. Российские дипломаты пояснили, что данные манифесты противоречат Хартии европейской безопасности, принятой в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. В документе было указано, что страны-участники, в том числе – страны НАТО, обязуются "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 10:09 Источник: МИД России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость920300
Пожаловаться Ответить
захарова,вы с одним цымбалюком справиться не можете,то его высылают,то он на брифинге будет,а тут целая ната.
Гость920291
Пожаловаться Ответить
мид россии предупредило НАТО........ уже смешно.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину

Артистка не постеснялась

Шоу-бизнес

"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции

Певец о состоянии
Шоу-бизнес

Вскрылась причина развода Лепса с женой

Отношения супругов зашли в тупик
Шоу-бизнес

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой

Ведущего уговорили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Спорт

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+