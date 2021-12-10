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Политика
"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства

"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства

Эксперт считает, что скоро украинцы будут массово получать второе гражданство.
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На прошлой неделе руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили партийные билеты "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев вручил документ главе ЛНР Леониду Пасечнику и главе ДНР Денису Пушилину.

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Собственный корреспондент радиостанции "Вести ФМ" на Украине Владимир Синельников в эфире ютуб-канала "PolitWera" отметил: получение руководителями Донецкой и Луганской народных республик партбилетов ЕР – абсолютно законная процедура. Она не нарушает ни украинское, ни российское законодательства.

Синельников подчеркнул, что в России и на Украине можно иметь двойное гражданство. Более того, лидер Незалежной недавно внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры за рубежом, обратил внимание журналист. Согласно Конституции Украины, это распространится и на жителей ДЛНР.

Синельников уверен: вскоре украинцы начнут массово принимать второе гражданство, в том числе российское. "Это будет очень смешно", – считает он.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что больше половины жителей Украины считают Россию враждебной страной. Портал "Рейтинг" провел опрос среди граждан Незалежной.

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Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Автор: 10 декабря 2021, 20:17 Источник: YouTube-канал 'PolitWera' ✓ Надежный источник

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