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Политика
Политолог Мухин об угрозах Киева Минску: Украина может выстрелить себе в ногу

Политолог Мухин об угрозах Киева Минску: Украина может выстрелить себе в ногу

Политолог Алексей Мухин дал оценку украинско-белорусским отношениям.
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Слова Александра Лукашенко о российским Крыме не остались незамеченными на Украине. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать "по полной программе", если Минск не будет воспринимать воссоединение полуострова с РФ как аннексию.

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Эти угрозы показались политологу Алексею Мухину как минимум забавными, ведь Украина, как заметил эксперт, зависит от Белоруссии экономически. То есть Киев выстрелит себе в ногу, если реально примет какие-то меры против Минска. "Пригрозил да тут же заплакал", – прокомментировал политолог слова Кулебы.

Мухин удивлен, что Лукашенко не признал Крым российским раньше, ведь Украина, как Польша и Литва, была пристанищем для организаторов госпереворота в Белоруссии. Из-за этого политолог не может назвать хорошим отношения Киева и Минска. Слова эксперта приводит РИА ФАН.

Напомним, в интервью РИА Новости Александр Лукашенко рассказал, что в 2014 году военнослужащие Украины, узнав о планах США, сами попросили россиян спасти Крым от НАТО. По словам президента Белоруссии, Владимир Путин выступал за юридическое решение данной проблемы, поэтому настоял на референдуме.

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Фото: Olena Khudiakovaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 20:10 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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