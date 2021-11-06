Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич

Директор Института политических исследований "Палітычныя сфера", доктор политических наук, политолог Андрей Казакевич объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не сделал официальное заявление о признании Крыма российским.

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