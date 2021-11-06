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Политика
Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич

Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич

Директор Института политических исследований "Палітычныя сфера", доктор политических наук, политолог Андрей Казакевич объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не сделал официальное заявление о признании Крыма российским.
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На днях белорусский депутат, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что слова Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, "вне всякого сомнения", являются признанием полуострова российским.

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Политолог Андрей Казакевич считает, что высказывание Савиных было согласовано. И человек, который расставит все точки над i в этом вопросе, был выбран не случайно. Мол, дав слово простому депутату, официальные лица всегда могут заявить, что это лишь его точка зрения, или же сам парламентарий будет уверять, что его не так поняли.

В любом случае, по мнению эксперта, такими признаниями Минск прощупывает, какие бонусы может получить от Кремля, не нанося серьезного вреда отношениям с Киевом. Впрочем, у Белоруссии есть множество рычагов давления на Украину, поэтому той просто невыгодно жестко критиковать северного соседа.

Кстати, в Кремле уже отреагировали на слова Савиных о Крыме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое признание не может считаться официальным, поскольку это высказывание не принадлежит президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 10:55 Источник: Салiдарнасць ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость893049
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признавать срочно без всяких условий-крым это россия
Гость893538
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а что думает об этом бывший сантехник политолух карбалевич?
1

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