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Политика
"Правдивая" ложь: аналитику Игорю Данченко грозит 25 лет заключения за ложные показания ФБР

"Правдивая" ложь: аналитику Игорю Данченко грозит 25 лет заключения за ложные показания ФБР

Аналитику Игорю Данченко грозит 25 лет лишения свободы в совокупности – по пять по каждой статьей обвинения. Россиянина и источника ФБР обвиняют в даче ложных показаний, которые легли в основу досье о связях Дональда Трампа с Россией. Ранее руководство профильного отдела ФБР заявляло о том, что ждет от РФ дальнейшей деятельности по борьбе с киберпреступностью.
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Громкое дело

Информация об аресте Игоря Данченко практически «взорвала» информационное поле вечера среды, 4 ноября. Российского аналитика обвиняют ни много ни мало в даче ложных показаний ФБР. Именно они легли в основу «досье» о связях 45-го президента США Дональда Трампа с Россией.

Ситуация развивалась практически мгновенно: арест – решение отпустить под залог – перспективы провести более четверти века в тюрьме. Такой экстренный арест аналитика и источника ФБР представитель обвинения назвал утечкой в прессу.

На данный момент известно, что выходцу из России грозит обвинение по пяти пунктам. В совокупности Игорю Данченко грозит 25 лет лишения свободы. Сейчас аналитика отпустили под залог в $100 тысяч. Однако оказаться дома он сможет только после того, как сдаст паспорт и на него наденут электронный браслет, который позволит следить за перемещениями россиянина.

Как дополнительная мера пресечения – Игорь Данченко не сможет покинуть Вашингтон.

Чем важно для нас?

Чем же так интересен российский аналитик, что за его судьбой пристально следят все крупные российский СМИ? Дело в том, что именно он в 2019 году стал тем самым источником, на основании показаний которого ФБР опубликовало досье о связях 46-го президента США с Россией.

Ровно год назад именно эти данные стали тем самым фундаментом, на котором выстроилась, казалось бы, убедительная победа уже 17-го президента Джо Байдена.

В чем же обвиняют Игоря Данченко? Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование о потенциальных связях окружения Дональда Трампа с Россией. Досье, где о наличии взаимоотношений говорилось как о свершившемся факте, было опубликовано в 2017 году.

Однако уже через некоторое время у спецслужбы появились сомнения в правдивости сообщений, полученных от осведомителей. В ходе выяснения источников ФБР узнало, что значительный объем информации шел от Данченко. ФБР провело серию допросов российского аналитика и теперь считает, что во время этих бесед он предоставлял агентам заведомо ложную информацию.

Однако именно на основании показаний Игоря Данченко, которые сейчас ставят под сомнение, Федеральное бюро расследований установило слежку за одним из советников Трампа. Как пишет Axios, это был Картер Пейдж.

Что же «не так сказал» Игорь Данченко? По информации на данный момент, аналитик скрыл, что разговаривал с американцем, долгое время участвовавшим в определении политики Демократической партии, о связях Трампа с Россией.

Напомним, что кандидаты, а точнее, кандидат от Демократической партии была противником Дональда Трампа на выборах. Так вот, по информации на данный момент, Игорь Данченко получил часть информации (или дезинформации) через некое лицо, которое состояло в непосредственном окружении Хилари Клинтон.

Кроме того, россиянин утверждал, что часть информации он получил от человека, который говорил с ним инкогнито, но которого он опознал как председателя Российской-американской торговой палаты. Между тем, спецпрокурор, который сейчас ведет расследование, уверен, что ничего подобного не было.

Акценты и не только

Что интересно – ранее ФБР заявляло, что ждет от России дальнейших шагов по борьбе с киберпреступлениями на ее территории. Общий тон заявлений сводится к тому, что власти РФ должны активнее работать на устранение на своей территории хакерства, которое глобально угрожает всему миру. Фактически официальную позицию по этому вопросу озвучил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Если они не желают или не имеют возможности заниматься этим, то, как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину, мы сами будем делать это», — отметил чиновник.

Тогда как еще в начале октября замдиректора ФБР Пол Аббате заявлял, что помощи от России в борьбе с киберпреступностью он не видит.

Кстати, что интересно, 3 ноября в США – в Нью Йорке – должна была пройти премьера фильма «16-ый», который позиционировался как исповедь российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как сообщалось, в фильме рассказывалось о факторах, которые привели к победе Дональда Трампа.

Однако что-то пошло не так – премьера не состоялась. И сейчас в различных телеграмм – каналах (Карточный домик, Проект «Сканер», например) идет обсуждение причин, по которых отменился показ. Мнения различны: от того, что фильм не был снят вообще до того, что кинотеатр испытывал давление со стороны неких структур в США. Сейчас одна из главных интриг: состоится ли показ фильма в России. Пока никаких данных об этом нет, а все трейлеры картины заблокированы.

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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2021, 10:36

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