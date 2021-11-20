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Политика
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше

Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше

Непоколебимая позиция России касательно Минских соглашений заставляет нервничать президента Украины Владимира Зеленского, считает журналист, ведущий политического шоу на канале "Россия 1" Владимир Соловьев.
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Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров появился в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", где высказал свое мнение по поводу происходящего на Украине и, в частности, в офисе президента. По словам экс-парламентария, в Киеве долгие годы питают иллюзии, что Россия пойдет на уступки. Мол, украинские власти надеялись, что Запад заставит Москву пересмотреть Минские соглашения, но этого так и не произошло.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Выслушав Килинкарова, Соловьев добавил, что сейчас Зеленский паникует, ведь переписать принятые несколько лет назад в столице Белоруссии документы ему не удается. Привлечь к этому процессу американских партнеров Киев тоже не смог, отметил журналист. "Что делать дальше, он (президент Украины – Прим. ред.) не знает и не понимает", – считает ведущий политического шоу.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной могут произойти только после того, как Киев выполнит Минские соглашения: в частности, примет особый статус Донбасса, согласованный с Луганском и Донецком, и закрепит его в Конституции.

Ранее "Дни.ру" писали, что жители Донецкой Народной Республики подали иски в несколько международных инстанций. Они призывают обратить внимание на военные преступления, которые совершили украинские военные в Донбассе за семь лет.

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Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2021, 13:30 Источник: YouTube-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
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Дети Донбасса просят о мире

комментарии

Ответить:

Гость900154
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"Соловьиному-Помёту"как и Курице-"Скарабеевой-Навозной"лишь бы по кукарекать каждый <цензура> раз в своих"Курятниках"!!!(
Гость893648
Пожаловаться Ответить
Гость900154
"Соловьиному-Помёту"как и Курице-"Скарабеевой-Навозной"лишь бы по кукарекать каждый <цензура> раз в своих"Курятниках"!!!(
заткнись
1

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