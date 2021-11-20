Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше

Непоколебимая позиция России касательно Минских соглашений заставляет нервничать президента Украины Владимира Зеленского, считает журналист, ведущий политического шоу на канале "Россия 1" Владимир Соловьев.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров появился в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", где высказал свое мнение по поводу происходящего на Украине и, в частности, в офисе президента. По словам экс-парламентария, в Киеве долгие годы питают иллюзии, что Россия пойдет на уступки. Мол, украинские власти надеялись, что Запад заставит Москву пересмотреть Минские соглашения, но этого так и не произошло.

Выслушав Килинкарова, Соловьев добавил, что сейчас Зеленский паникует, ведь переписать принятые несколько лет назад в столице Белоруссии документы ему не удается. Привлечь к этому процессу американских партнеров Киев тоже не смог, отметил журналист. "Что делать дальше, он (президент Украины – Прим. ред.) не знает и не понимает", – считает ведущий политического шоу.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной могут произойти только после того, как Киев выполнит Минские соглашения: в частности, примет особый статус Донбасса, согласованный с Луганском и Донецком, и закрепит его в Конституции.

Ранее "Дни.ру" писали, что жители Донецкой Народной Республики подали иски в несколько международных инстанций. Они призывают обратить внимание на военные преступления, которые совершили украинские военные в Донбассе за семь лет.