Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Пятница
19 ноября
Лента новостей
21:48
В России хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год
21:48
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
21:24
Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине
21:03
"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме
20:55
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
20:45
"Кайфанула": Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью
20:05
Сатанисткие знаки на стенах: вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян
19:55
"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
19:44
Спасатели озвучили сценарий трагедии в доме обгоревшей Хлебниковой
19:42
Предстоит реабилитация: пережившего страшное Серова отпустили домой
19:19
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
19:08
Все сожжено: лицо Хлебниковой пугающе изуродовано после пожара
19:05
"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой
18:32
Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы
18:29
"Попал на полмиллиона": муж обгоревшей Хлебниковой серьезно подставил Пригожина
18:18
Президент Болгарии назвал Крым российским: на Украине требуют опровержения
18:18
"Выглядит нелепо": Пожарскую распекли за блеф на притворной свадьбе с Янковским
18:16
Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное
18:03
"Прощупывает": Ласкающего грудь Волочковой молодого жеребца сняли на камеру
17:54
В Московский зоопарк привезли двух котят манулов
17:44
Соколовский раскрыл правду о дочери Дакоты: Может потребоваться помощь
17:34
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
17:22
"Старый пердун": Раскрывший секрет удовлетворения Кучера обратился к молодежи
17:22
Стало известно о смерти Богомолова
17:21
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
17:09
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
17:01
Скончалась звезда "12 стульев" Нина Агапова
16:41
Из головы россиянина достали настоящего таракана
16:36
"Какой-то особенный": Варнава призналась в необычном пристрастии
16:23
Заболела после нее: Заворотнюк открестилась от маленькой дочери
16:22
"Беда": Сокрушенная в огне Хлебникова не успела выполнить обещание
16:13
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
15:47
"Все по-новому": Губерниев рассказал о тайной связи с Малаховым
15:46
Солнцев связал истинную причину пожара в доме Хлебниковой с ее родственниками
15:44
"Мы все никому не нужны": Пригожин пожалел изувеченную в пожаре Хлебникову
15:23
"Полностью уничтожили": Ефремова наказали на 2 года за зверский дебош
15:05
В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Лукашенко
15:04
Тяжелобольная дочь Тарасова и Костенко перестала ходить: Обезвожена и слаба
14:53
"Эти люди – миф": Завистливая Темникова сделала неожиданное признание
14:45
Моложе на 30 лет: кто такая жена Александра Цекало, из-за которой он растерял друзей и переехал в США
14:43
Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику
14:32
Крошку-сына Меган Маркл сплавили из дворца в загон с петухами
14:31
Проскурякова взорвалась после страстного поцелуя Николаева и Королевой: Занимайся своими мужиками!
14:28
В Петербурге из-за разлитой на дороге солярки столкнулись машины
14:22
Грозит инвалидность: восстановление сгоревшего при пожаре лица Хлебниковой обойдется в миллионы
14:14
Брала кредиты и занимала у друзей: известная актриса вслед за Волочковой лишилась денег
14:13
В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
14:07
Проклятая квартира: покойный муж попытался забрать Хлебникову на тот свет
14:03
Отказал двигатель: беременная телеведущая МУЗ-ТВ оказалась на грани смерти
13:45
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Украина решила обменять беженцев с польской границы на членство в ЕС
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
"Сидит на уколах": как Пугачевой удается поддерживать хорошую форму
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме

"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме

Зачем болгарский лидер высказал непопулярное в Евросоюзе мнение о том, что Крым – это территория России, объяснили эксперты.
прочитано 214 раз

Заявление президента Болгарии Румена Радева о принадлежности Крыма не остались незамеченными. Во время дебатов глава государства назвал эту территорию российской, а санкции, введенные против РФ – неэффективными. В МИД Украины уже потребовали от болгарского лидера опровержения, а в Евросоюзе напомнили политику официальную позицию по полуострову.

ПО ТЕМЕ

Президент Болгарии назвал Крым российским: на Украине требуют опровержения

Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым

В то время как во всем ЕС считают, что Крым – это Украина, в Болгарии царят пророссийские настроения. Именно поэтому Радев сделал такое заявление, считает политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Якобы так болгарский лидер зарабатывает себе очки перед вторым туром выборов.

По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, Радев "сказал то, что на Западе понимает большинство политиков", однако они не могут озвучить это в силу обстоятельств. Слова эксперта приводит "Рамблер".

Как Родионов, так и Погребинский отметили, что слова президента Болгарии никак не повлияют на позицию Евросоюза по Крыму, поскольку в этом вопросе София не имеет влияния.

Ранее политолог Андрей Казакевич объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не сделал официальное заявление о признании Крыма российским. По мнению эксперта, лидер республики не хочет наносить серьезный вред отношениям с Украиной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 21:03 Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное

Подключена прокуратура
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти Богомолова

Светлая память
Спорт

Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Блогер ответил взаимностью
Шоу-бизнес

Заболела после нее: Заворотнюк открестилась от маленькой дочери

У больной актрисы подрастает вторая дочь

Гороскоп

Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе

Здоровье

ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
В России ковид выявили у еще 37 156 человек
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+