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Политика
Жители ДНР обратились в международные инстанции с просьбой расследовать преступления Киева

Жители ДНР обратились в международные инстанции с просьбой расследовать преступления Киева

Граждане Донецкой Народной Республики Вадим Шулак и Виктор Баркалов подали иски в ряд международных инстанций с призывом обратить внимание на военные преступления, совершенные вооруженными силами Украины на территории Донбасса с 2014 года.
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В частности, отмечается, что так называемая "антитеррористическая операция" (АТО) сопровождалась многочисленными потерями среди мирного населения и уничтожением инфраструктуры. В качестве главных обвиняемых перечислены Александр Турчинов, который начал АТО, бывший президент Петр Порошенко, издавший множество преступных приказов, и Владимир Зеленский, продолжающий эту линию.

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Эти люди нарушили ряд международных законов и положений европейских нормативно-правовых актов. Речь идет об актах геноцида по национальному, религиозному и этническому признаку, намеренном уничтожении гражданского населения и жизнеобеспечивающих коммуникаций. Соответствующие факты предоставлены Международному Уголовному Суду, Международному Суду, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека, Совету Безопасности ООН, правозащитным организациям Amnesty International и Human Rights Watch.

Разумеется, эти структуры вполне представляют, что происходит в Донбассе последние семь лет, однако намеренно игнорируют действительность. Попуская совершение преступлений своим бездействием, Запад высказывает поддержку киевской власти, тесно сросшейся с неонацистскими элементами.

Обращения жителей Донецка не являются чем-то эксклюзивным: ранее через линию МИД РФ в ООН и европейские структуры предоставлялись собранные Максимом Григорьевым свидетельства, наглядные материалы и результаты исследований иностранных организаций, доказывающие многочисленные факты военных преступлений украинских силовиков. Однако Запад четко следует политике двойных стандартов.

Довольно ярко данный подход проявился при голосовании в ООН на тему запрета героизации нацизма. Против этой резолюции проголосовали США и Украина, а Европа, за исключением сербов, воздержалась.

Не исключено, что инициативу граждан ДНР также проигнорируют. Признание западными странами фактов преступной деятельности киевских властей означает признание собственной причастности к ним, ведь они поддержали переворот 2014 года и разделяют ответственность за то, что происходит после него вот уже семь лет.

Тем не менее эта тема должна подниматься как можно чаще, на максимально возможном количестве международных площадок. Когда ситуация изменится, эти материалы послужат основой для судебного преследования тех, кто виновен в убийствах жителей Донбасса.

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 12:36

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