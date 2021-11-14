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Политика
Обозреватель Таран раскрыл тактику Киева по Донбассу: За свои кресла сражаются

Обозреватель Таран раскрыл тактику Киева по Донбассу: За свои кресла сражаются

Военный обозреватель Дмитрий Таран сделал смелое предположение о том, с чем связано нынешнее обострение конфликта на Донбассе.
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По мнению эксперта, причина сложившейся ситуации в том, что Украина таким образом старается усилить свои переговорные позиции. Незалежная хочет заставить Россию общаться с президентом Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Тарана, на границе с Донбассом "надуваются кулаки" и наблюдаются перемещения войск.

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Основной проблемой Украины и России обозреватель назвал то, что от Незалежной не с кем вести переговоры. Также он напомнил, что мы сражаемся в гибридной войне вовсе не с Киевом, а с Западом. Он констатировал, что Москва перекинула пас, попросил Запад поменять переговорщиков.

Обозреватель считает, что именно это стало главной причиной усиления напряженности на Донбассе. По словам Дмитрия Тарана, власти Украины, включая Владимира Зеленского, "за свои кресла сражаются".

Ранее в Кремле сделали заявление о том, что переговоры президента России Владимира Путина и его украинского коллеги могут состояться при наличии тем для обсуждения. При этом тема Крыма подниматься на них не будет.

Напомним, что возможные переговоры глав двух стран обсуждаются уже давно. В Москве и Киеве неоднократно высказываются о будущей встрече президентов, но никто не может назвать точную дату.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 17:13 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник
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