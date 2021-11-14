"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского

Президент Белоруссии отметил, что старался помочь наладить конструктивный диалог между Украиной и Россией по данной теме. По его словам, к Владмиру Зеленскому он относился, как к собственному ребенку, поскольку тот часто обращался к нему за советом.
"Я к нему относился по-человечески, помогал!", – поделился белорусский лидер. При этом он понимал, что политик не любит и не понимает президента России Владимира Путина, который жестко себя поставил.
Александру Лукашенко пришлось "бегать" меж двух огней, уговаривая построить результативное общение втроем. Убеждал он прекратить войну на Донбассе и экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда Владимир Путин предложил хороший вариант решения вопроса по Донбассу.
Президент Белоруссии отправился к Петру Порошенко и подробно объяснил, что происходящее страшным образом отражается на мирном населении. Но украинский лидер ему не внял. Александр Лукашенко считает, что все потому, что кровавый конфликт на Донбассе очень нужен США.
Он объяснил, что украинцы еще при Петре Порошенко, "плясали под дудку американцев". По мнению политика, именно это и не позволило выполнить Минские соглашения. Напомним, ранее Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве.