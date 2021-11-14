Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Воскресенье
14 ноября
Лента новостей
14:45
"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского
14:32
Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество
14:05
Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал
13:51
Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ
13:18
"Хочу идти дальше": получившая жуткую травму на льду Бородина жертвует здоровьем
13:04
"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна
12:47
"Она ее не любит!": желающая счастья для дочери Волочкова вцепилась в беременную жену Вдовина
12:13
МХАТ встал на тропу войны: гонит неугодных поганой метлой
11:57
"Сутки в кровати проводим": Кравченко из "Сватов" о романе с женатым Добронравовым
11:00
Страшная тайна: Почему скрывают информацию о лежащей в коме дочери Кончаловского
10:55
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
10:44
Измученную Нетребко продырявили в трех местах
10:43
Эксперт Табах о росте цен и инфляции в России: Близка к пику
08:12
Принц Чарльз прокомментировал состояние запертой врачами дома Елизаветы II
06:14
День Космы и Дамиана: что можно и нельзя делать 14 ноября
04:01
Суд освободил измученную Бритни Спирс от тирана-отца
01:55
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
23:59
К чему снятся экзамены
22:12
Получает по 100 тысяч в день: на что живет Муцениеце после развода с Прилучным
20:20
"Пусть убираются": турки поддержали Россию и угрожают "похоронить" корабли США в Черном море
18:22
Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
18:13
Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась
18:03
"Зацелованный мальчишка": Алибасов приревновал любимого к женщине
18:02
"Терпеть не могу": Градский набросился на Пелагею в эфире Первого канала
17:59
Бородина сделала заявление о смене фамилии
17:02
Женатый Машков нежно прижимал к себе известную актрису за кулисами оперной премии
17:00
"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея
16:45
Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ
16:25
"Почему я не женился на Лизе": Газманов о реакции Авербуха на его связь с Арзамасовой
15:36
"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо
15:36
Деградация всех органов и систем: Федункив отразила злобный выпад Васильевой
15:30
"Я от него ушла": Потерявшая любовь Кабаева ошарашила заявлением
15:29
Дело не только в здоровье: почему Верка Сердючка отказывается выступать в России
15:04
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
14:19
"Она уже спилась": НТВ призывают опомниться и спасти оказавшуюся у края пропасти Волочкову
13:58
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
13:34
"Ведь он не болел": Новикова усомнилась в правдивости причины смерти Коклюшкина
13:27
Гнев прилюдно разнесшей репортеров Пугачевой объяснили болезнью Галкина
13:06
Под венец с интересным мужчиной: цветущая Поргина наделала шуму в бело-золотом наряде
13:05
Внешний вид исхудавшего Николаева взбудоражил россиян
13:04
"Жиртрест-комбинат": Жутко располневшая Польна не влезает в одежду
12:26
Живет в полном одиночестве и ждет смерти: что стало с первым мужем-инвалидом Ларисы Долиной
12:20
Топалов заключил Лазарева в страстные объятья после новости о страшной болезни
12:13
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
11:54
"Знатно ее спермой накачали!": Беременная Нюша попала в неловкое положение
11:53
Переплюнул пенсионерку Пугачеву: названа самая дорогая российская звезда
11:52
"Все будет усугубляться": эксперт Шахназараов предрек Лукашенко крах в миграционной войне с ЕС
11:12
"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске
11:12
"Своим телом закроет": Едва оправившаяся от скандала Кабаева вновь приковала внимание
10:50
Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского

"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского

Александр Лукашенко признался, что поддерживал близкие контакты с лидерами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским ради того, чтобы прекратить военный конфликт на Донбассе.
прочитано 91 раз

Президент Белоруссии отметил, что старался помочь наладить конструктивный диалог между Украиной и Россией по данной теме. По его словам, к Владмиру Зеленскому он относился, как к собственному ребенку, поскольку тот часто обращался к нему за советом.

ПО ТЕМЕ

Для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным – политолог Класковский

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Я к нему относился по-человечески, помогал!", – поделился белорусский лидер. При этом он понимал, что политик не любит и не понимает президента России Владимира Путина, который жестко себя поставил.

Александру Лукашенко пришлось "бегать" меж двух огней, уговаривая построить результативное общение втроем. Убеждал он прекратить войну на Донбассе и экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда Владимир Путин предложил хороший вариант решения вопроса по Донбассу.

Президент Белоруссии отправился к Петру Порошенко и подробно объяснил, что происходящее страшным образом отражается на мирном населении. Но украинский лидер ему не внял. Александр Лукашенко считает, что все потому, что кровавый конфликт на Донбассе очень нужен США.

Он объяснил, что украинцы еще при Петре Порошенко, "плясали под дудку американцев". По мнению политика, именно это и не позволило выполнить Минские соглашения. Напомним, ранее Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 14:45 Источник: "Национальная оборона" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Страшная тайна: Почему скрывают информацию о лежащей в коме дочери Кончаловского

Трагедия сильно ударила по семье

Шоу-бизнес

"Она ее не любит!": желающая счастья для дочери Волочкова вцепилась в беременную жену Вдовина

Знаменитость разнесла телеведущую
Шоу-бизнес

"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея

Страшная трагедия
Шоу-бизнес

"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна

Монумент открыли на годовщину смерти

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+