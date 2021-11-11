Бывший министр здравоохранения Украины обвинил Зеленского в издевательстве над врачами

Бывший министр здравоохранения Украины высказался с претензиями к действующим властям.

Ситуация с системой здравоохранения на Украине сложилась критическая. Из-за эпидемии коронавируса на врачей легла слишком большая нагрузка, в результате чего Минздрав попросту захлебывается в недостатке ресурсов. Власти Украины никак не стремятся поддерживать медиков. О проблеме заявил бывший глава минздрава Украины Максим Степанов.

В своем "Фейсбук" он написал обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому в довольно резкой манере. н обвинил действующие власти и руководство минздрава за то, что врачи поставлены в нечеловеческие условия работы в условиях эпидемии ковида.

"Врачи были взяты в заложники. Иначе это назвать нельзя. Правительство распорядилось создать дополнительные отделения, где лечат больных ковидом, но не распорядилось выделить им средства. При этом полностью осознавая, что врачи точно не откажут никому, кто нуждается в помощи…" – заявил о проблеме Степанов.

Он добавил, что врачи спасают человеческие жизни практически на одном энтузиазме. Более того, многим пациентам приходится платить за лечение из своего кошелька, так как в больницах ничего нет.

Бывший министр также добавил, что врачи жаловались и просили помощи у Виктора Ляшко, но ответа не получили.