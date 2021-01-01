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Политика

"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году

Фото:Alex Edelman/www.globallookpress.com
От новой американской администрации в отношении России можно ожидать одного – стабильности. Скорее всего, отношения будут иметь стабильно негативный характер. Такие прогнозы на будущее отношений США и России сделали аналитики в беседе с "Дни.ру".

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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с "Дни.ру" рассказал, каковы прогнозы на отношения России и США, и чего ждать от новой администрации американского президента.

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Эксперт уверен, что никаких неожиданностей в отношениях двух стран происходить не должно. Санкции сохранятся, даже могут ввести дополнительные ограничения, к чему Россия готова. С другой стороны, возможно снижение давления на "Северный поток – 2", так как демократы традиционно выстраивают хорошие отношения с европейскими союзниками. Можно ожидать усиления давления США на китайском направлении.

"Администрация Джо Байдена постарается перехватить инициативу и сформировать с Китаем партнерские отношения, что вполне вероятно после перманентного давления на Китай со стороны Дональда Трампа", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Олег Богданов.

Председатель Совета директоров Инвестиционной компании Custodian Андрей Плотников считает, что сегодня самая большая борьба разворачивается не столько за кресло главы США, сколько за количество мест в Палате представителей.

По данным эксперта, расстановка сил на текущий момент в США примерно одинаковая: 250 кресел у республиканцев и 248 мест у демократов. Проблема в том, что есть один маленький штат Джорджия, в котором наблюдается абсолютное равенство голосов. По законам США этот штат должен проголосовать повторно.

Когда пройдет повторное голосование, там, скорее всего, победят демократы. За штат Джорджию в Палате представителей дают два свободных кресла. В случае победы демократов получится абсолютное равенство голосов 250/250. И вот тогда начнется самое интересное.

"Если избранный президент Джо Байден захочет пролоббировать тот или иной закон, например, новые санкции против России, все его инициативы будут встречены сильным сопротивлением представителей республиканской партии. Они, скорее, захотят отклонить законопроект, а демократы его поддержат", – сказал Андрей Плотников в беседе с "Дни.ру".

По словам эксперта, демократам будет выгодно приводить все решения к равенству голосов, так как в этом случае по законам США решение будет принимать первая в истории страны женщина на посту вице-президента, представитель демократической партии Камала Харрис. Дочь иммигрантов из Австралии и Мексики, к слову, тех самых мексиканцев, которых так не любит Дональд Трамп. По мнению Плотникова, она вполне может стать 47-м президентом США.

Что касается будущих отношений Владимира Путина и Джо Байдена, то они будут зависеть не столько от самого Байдена, сколько от Камалы Харрис – женщины, которая будет им управлять, считает аналитик. По сути мир будет наблюдать некую "семейную пару", где все будет решать женщина.

Отношения Владимира Путина и Джо Байдена, вероятнее всего, будут складываться напряженно. Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой. Дмитрий Песков объяснил этот факт отсутствием официальных данных, в принципе – нормальная практика, хотя главы других государств (Бразилии, Израиля и др), которые заинтересованы в выстраивании хороших отношений с США, уже поздравили Байдена с победой.

"Отсутствие реакции Кремля, по моему мнению, показывает меньшую удовлетворенность кандидатом. Дональд Трамп не наш ставленник, но, тем не менее, он довольно понятная политическая фигура, более-менее ясно, чего от него ждать, его привычки и повадки Кремлю в принципе понятны", – добавил Плотников.

В январе, когда после инаугурации Джо Байден вступит в должность президента, остается только догадываться, чего ждать от Вашингтона. Скорее всего, сразу будет разработан новый пакет санкций, который, может быть направлен на российской оборонно-промышленный комплекс. Вероятны и экономические санкции на госдолг США. Все это негативно отразится на отношениях России и США.

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Автор: 1 января 2021, 21:11 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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