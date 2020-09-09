В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко

Лукашенко доставляет сликом много неудобств Кремлю, уверен политический обозреватель Франк Герольд. Белорусский лидер перешел к репрессиям против своего народа – это указывает на его неспособность удержать ситуацию под контролем, считает журналист.
Власть ускользает из рук Лукашенко, поэтому он едет в Москву за поддержкой. Но времена, когда Кремль прощал белорусскому лидеру его "шалости", прошли. Путин не будет снисходительно относиться к неудобствам, которые доставляет его коллега, пишет Герольд.
Журналист считает, что российский лидер потребует от Лукашенко уйти в отставку. Путин уже принял такое решение или сделает это в ближайшее время, уверен немецкий журналист.
Однако он не исключает и другой сценарий: Лукашенко вернется в Белоруссию с группой поддержки в виде российских силовиков, о которых говорил Путин в недавнем интервью. Но это будет означать конец карьеры белорусского лидера, резюмировал Герольд.
По данным источников, Александр Лукашенко прибудет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты обсудят вопросы торговли, погашения кредитов и поставок энергоносителей.
Напомним, что в недавнем интервью журналисту Сергею Брилеву Владимир Путин сообщил о формировании резерва правоохранительных органов для Белоруссии. Он будет задействован, если радикалы попытаются захватить власть в республике силой. По словам Александра Лукашенко, к помощи российских силовиков он пока не прибегал.
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