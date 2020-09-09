В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко

Интрига вокруг предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву нарастает. Владимир Путин потерял доверие к белорусскому коллеге и потребует от него оставить президентское кресло, пишет влиятельная немецкая газета Der Tagesspiegel.



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