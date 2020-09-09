Выборы в США: Трамп пугает американцев последствиями победы Байдена

Победа Джо Байдена станет триумфом для левых радикалов, которые ответственны за беспорядки и погромы в американских городах, заявил Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, его оппоненту на выборах не хватает "сил и умственных возможностей" для обуздания насилия.
Трамп привел в пример Лос-Анджелес, Портленд, Питтсбург и Подчестер, которые контролируются Демократической партией. Он усомнился, что его оппоненты в состоянии справиться с беспорядками в этих городах.
Демократы, уверен Трамп, не хотят законности и порядка. В случае победы Байдена страну захлестнет насилие и преступность, сказал американский лидер.
Победа кандидата от демократов ударит по целым отраслям экономики, уверен глава Белого дома. Особенно уязвим энергетический сектор, считает Трамп. По его мнению, Байден может уничтожить американскую энергетику, сделав ставку на альтернативные источники, например, ветер.
Выборы президента США – 2020 пройдут 3 ноября. Они также определят состав Палаты представителей и треть Сената – верхней палаты американского парламента. Республиканская партия делает ставку на Дональда Трампа, Демократическая – на Джо Байдена, бывшего вице-президента США во времена Барака Обамы.
За два месяца до голосования Байден лидирует. Согласно опросу газеты The Financial Times, поддержать кандидата от Демпартии готовы более 50% американцев, предпочтение нынешнему президенту отдадут чуть более 42% граждан.
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