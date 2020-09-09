Россию предупредили о жестких санкциях за присоединение Белоруссии

Россия не будет продавливать интеграцию с Белоруссией, пока у власти находится Александр Лукашенко. Нынешний президент крайне непопулярен в обществе, к тому же за попытки присоединения республики Москва подвергнется новому санкционному удару со стороны Запада, предупредил политолог Дмитрий Болкунец.



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