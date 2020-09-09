Россию предупредили о жестких санкциях за присоединение Белоруссии

Кремль понимает, что Лукашенко растерял поддержку в белорусском обществе. Подписание с ним договоренностей об интеграции приведет к всплеску антироссийских настроений в республике – Россия не может рисковать, считает Болкунец.
Кроме того, Запад не будет спокойно наблюдать за попытками России поглотить Белоруссию и введет против Москвы новые жесткие санкции, предупредил Болкунец. Россия находится не в том состоянии, чтобы подвергать себя очередным экономическим рискам, считает он.
Эксперт напомнил, что антироссийских настроений среди белорусских протестующих практически нет. Политолог выразил уверенность, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в соседней республике.
Но вести диалог с Александром Лукашенко бесполезно, уверен Дмитрий Болкунец. Нынешний белорусский лидер – недоговороспособен, сказал эксперт в эфире телеканала "Настоящее время".
Тем временем в Кремле отрицают намерения поглощения Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема о слиянии двух стран не стоит на повестке переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным источников, визит белорусского лидера в Москву состоится 14 сентября.
Россия и Белоруссия на протяжении двух лет пытались согласовать дорожные карты по углубленной интеграции. Камнем преткновения стал вопрос о ценах на энергоносители. Александр Лукашенко считает, что Минск платит за поставляемый Москвой газ слишком дорого и сравнивал цены для Белоруссии и Смоленской области. Кремль увязывает решение вопроса об энергоносителях для Белоруссии с достижением договоренностей по интеграции.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. По воскресеньям оппозиция собирает большие митинги в разных городах республики. Протестующие собираются у дома правительства и резиденции Александра Лукашенко.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Стоит ли получать российское гражданство?
Вышла замуж , думала навсегда .