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Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Протесты в Белоруссии идут полным ходом. Александр Лукашенко не теряет надежды удержать ситуацию под контролем.
прочитано 2743 раза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Некоторые реплики из беседы уже стали достоянием общественности и вызвали широкий общественный резонанс.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В Сети активно обсуждают слова Батьки о том, что он "немного пересидел" [на посту президента – прим. ред.]. Автор телеграм-канала "Рефлексия и реакция" убежден, что фраза Лукашенко еще раз подтверждает тот факт, что последний диктор Европы на самом деле уже не надеется остаться у власти до конца жизни.

Многие эксперты сходятся во мнении, что для Батьки приоритетным вопросом является безопасный уход с поста президента. Кроме того, Лукашенко намерен добиться снижения динамики протеста перед визитом в российскую столицу.

При этом, если акции недовольных не пойдут на спад, то эффект от интервью уже уйдет на второй план. По словам политического обозревателя, визит в Москву перенесен с 10-го на 14-е число с целью выиграть время для очередной попытки закатать все в асфальт. Более того, российские власти смогут внимательнее понаблюдать за происходящим.

Автор: 9 сентября 2020, 09:00 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Светлячок
Ответить
Ему очень хочется закатать всех в асфальт!!!
1

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