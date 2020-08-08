Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия: Наша сила в единстве

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская обратилась к своим избирателям. Политик призвала людей отказаться от насилия на улицах.
Тихановская подчеркнула, что граждане Белоруссии – мирные люди. Она добавила, что сила соотечественников заключается в единстве и любви к стране, а также семьям. Напомним, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
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тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
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Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
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