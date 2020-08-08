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Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Экс-дипломат и бывший глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало высказался о ситуации накануне выборов президента Белоруссии. Он не исключил государственного переворота.

Продолжение: Эксперт предрек массовые репрессии в Белоруссии после победы Лукашенко
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Эксперт отметил, что каждые выборы в Белоруссии не признаются западноевропейскими странами и признаются Россией. Он заявил, что написал письма и обращения к руководству 35 государств, чтобы они потребовали прозрачности подсчета голосов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Цепкало допускает, что в Белоруссии возможен переворот. Он сравнил республику в 2020 году с рядом стран Латинской Америки 1970 года, когда там руководили лидеры, которые были похожи на Александра Лукашенко.

Экс-дипломат отметил, что они, как и действующий президент Белоруссии, "держали свой народ в нищете, продавали национальные богатства друзьям-бизнесменам". Также Цепкало заявил, что в свое время филиппинский лидер Фердинанд Маркос во время внутреннего переворота сбежал из страны.

По словам оппонента Александра Лукашенко, тот тоже может, как и Маркос, просто сесть в самолет и улететь из страны, поскольку у него нет другого выхода. А сбежать ему могут помочь военные.

Напомним, выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Валерию Цепкало отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента, после этого он вынужден был уехать из Белоруссии из-за угрозы ареста. Сейчас на пост главы государства претендуют пять кандидатов.

Автор: 8 августа 2020, 16:05 Источник: Портал DW ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Проказа
Ответить
Ну с такими заъявления господину Цепкала естественно не место в Белоруссии. Продажный господин сначала с одними якшался, потом переметнулся к Лукашенко, а теперь аппонирует западу.
1

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