Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обращению депутата Валерия Рашкина. Председатель нижней палаты обратил внимание, что документ ЕСПЧ назван "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего, подчеркнул спикер ГД.



Рашкин, выступая на митинге в 2009 году, обвинил власти в "государственном перевороте" в 1991 году. Претензии парламентарий высказал и спикеру Госдумы.



В ответ на решение ЕСПЧ Володин напомнил, что в 1991 году преподавал в вузе и в управлении страной никакого участия не принимал. При этом сам Рашкин работал в структурах Компартии СССР, подчеркнул спикер.

"К кому эти угрозы "кровью смыть позор"? Ко мне? В.Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает. Но он обратился в Европейский суд по правам человека и настаивает на своем, а значит, делает это осознанно. Обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред и как прямую угрозу", – приводит слова председателя нижней палаты пресс-служба Госдумы.

Рашкин обвиняет в событиях 1991 года людей, которые к этому никакого отношения не имеют, недоумевает Володин. Решение ЕСПЧ носит политический и ангажированный характер и не имеет никакого отношения к правосудию, уверен законодатель.

Спикер не исключил, что ЕСПЧ "просто не дочитал обвинения" коммуниста. "Из той части их решения, которая опубликована, невозможно сделать вывод о том, что утверждал Рашкин", – отметил председатель нижней палаты.

Володин призвал Рашкина принести извинения. "Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего", – подчеркнул спикер Госдумы.