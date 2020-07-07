Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что весь мир увидел, как в один момент рухнули предлагаемые Америкой в качестве образца ценности, которые многие годы там формировались.
По ее мнению, Соединенным Штатам предстоит заново пройти путь к самим себе и вернуть понятие свободы СМИ, слова, защиты прав журналистов. Захарова обратила внимание, что сейчас американцы запрещают выражения, которые ранее ни у кого не вызывали сомнений. "Мы видим запрет на киноленты, на книги, запрет и снос памятников, которые еще вчера были символами Америки", – сказала представитель МИД.
Как считает Захарова, США имеет колоссальную финансовую и медийную мощи с точки зрения инфраструктуры, а значит, происходящие там события коснутся всего мира.
Напомним, что в США продолжаются массовые беспорядки и митинги после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ходе протестных акций был снесен целый ряд статуй и памятников. Также люди предъявляют претензии создателям кинолент, где демонстрируется расизм...
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