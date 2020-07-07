Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не понимает, почему в стране уменьшается количество людей в десантно-штурмовых войсках, подразделениях морской пехоты, сокращается эскадрилья истребителей. Бывший лидер считает, что власти должны были в рамках госзаказа подготовить ракеты, но этого не сделали.
Порошенко напомнил, что испытания реактивной системы залпового огня "Ольха" и маловысотной противокорабельной ракеты "Нептун" уже завершены, но на серийное производство и поставку средств нет.
Кроме того, Петр Алексеевич раскритиковал нынешнюю власть Украины за то, что остановила сотрудничество с Америкой только на комплексах "Джавелин". Именно поэтому, по мнению экс-президента, армия в стране находится на грани катастрофы.
"Скажите, пожалуйста, я это сейчас утверждаю впервые в эфире – мы знаем, что у нас на сегодняшний день зимняя форма, не проведено ни одного тендера?" – добавил Порошенко.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец уже назвал "рекламную кампанию" украинской ракеты "Нептун" типичной антироссийской милитаристской чесоткой.
Напомним, недавно стало известно об аферах, которые проворачивал Петр Порошенко при Владимире Зеленском. Экс-президент едва не скрывал эти махинации.
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