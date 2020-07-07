Корабли НАТО приближаются к границам России

В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения
военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ
России в Севастополе на расстояние 380 километров.
Командующий группой – испанский капитан Мануэль Агирре Альдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. "Это ограничивает свободное хождение кораблей в некоторых районах Черного моря", – цитирует Альдерегиа "Утро.ру".
В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое время заходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что такие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает Ura.ru.
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