Корабли НАТО приближаются к границам России

В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе на расстояние 380 километров.



Командующий группой – испанский капитан Мануэль Агирре Альдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. "Это ограничивает свободное хождение кораблей в некоторых районах Черного моря", – цитирует Альдерегиа "Утро.ру".

В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое время заходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что такие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает Ura.ru.