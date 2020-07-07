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Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Франк Риестер. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com +12

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уханьскому коронавирусу безразличны чины и регалии. Под тяжелый каток пандемии попали азиатские, западные страны, и вместе с простыми гражданами инфицированными оказались многие влиятельные политики и чиновники. Кто из сильных мира сего пострадал от COVID-19 – в материале "Дни.ру".   
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В четверг, 30 апреля, стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Премьер намерен контактировать со своими заместителями и министрами по телефону и видеосвязи.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что премьер-министр идет на поправку. Он выразил надежду, что с 18 мая Михаил Мишустин сможет вернуться на работу.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Представитель Кремля госпитализирован.

Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Вслед за Михаилом Мишустиным коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе ведомства сообщили, что болезнь у нее протекает в легкой форме, госпитализации пока не требуется.

14 мая Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. "К счастью, болезнь протекала в легкой форме", – сказала пресс-секретарь министра культуры.

Валерий Фальков

Валерий Фальков Фото: utmn.ru/via Global Look Press/www.globallookpress.com

О заболевании министра образования и науки Валерия Фалькова сообщил 14 мая президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. "Не секрет, Валерий Николаевич, перенес коронавирус, переболел", – сказал глава государства и спросил руководителя ведомства о самочувствии. Чиновник ответил, что поправился и включился в работу.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: ЧГТРК "Грозный"/ТАСС

В четверг, 21 мая, российские СМИ сообщили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. Якобы политик находится в одной из московских больниц. Позже Кадыров опроверг сообщения о болезни и заявил, что абсолютно здоров.

Сообщалось также, что коронавирус подозревают у помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева. Однако эта информация была опровергнута.

Александр Бречалов

Александр Бречалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

27 мая стало известно о заражении коронавирусом главы Удмуртии Александра Бречалова. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что сдал положительный тест.

По словам Бречалова, у него минимальный круг контактных лиц, пока у них отрицательные результаты. "Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", – рассказал политик.

Игорь Морозов

Игорь Морозов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Коронавирус диагностировали и у члена Совета Федерации от Рязанской области Игоря Морозова. Сенатор попросил сдать тест на инфекцию всех, кто контактировал с ним в последнее время.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

18 июня пришла новость о заражении коронавирусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Последнее время бывший глава государства находился на удаленной работе.

Сейчас политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. На официальном сайте Назарбаева сообщили, что поводов для беспокойства нет.

Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Положительный тест на коронавирус сдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В видеообращении на Facebook он сообщил, что болезнь протекает бессимптомно. Инфекцию подхватили и члены его семьи.

По мнению Пашиняна, он мог заразиться коронавирусом во время переговоров. "Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток", – отметил премьер-министр.

Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О заражении коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 27 марта. Анализы он решил сдать после того, как появилась температура и кашель – первые симптомы COVID-19.

В своем "Твиттер" глава правительства рассказал, что самоизолировался и работает из дома. Он поблагодари всех, кто помогает Великобритании справляться с напастью и отметил, что страна победит коронавирус, если граждане будут следовать указаниям властей.

Однако вечерние новости 5 апреля заставили британцев изрядно понервничать. Ряд СМИ сообщили, что состояние 55-летнего премьер-министра не улучшается и что по рекомендации лечащего врача политика доставили в больницу. Позже журналисты заявили, что главу правительства Ее Величество экстренно госпитализировали и готовятся подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

На следующий день в окружении Бориса Джонсона опровергли тревожные сообщения. Заявление о подключении премьера к аппаратур ИВЛ там назвали дезинформацией. Ночь в госпитале политик провел комфортно, у него остается температура и сухой кашель, рассказали его представители.

13 апреля СМИ сообщили о выздоровлении Бориса Джонсона. По признанию политика, он находился на грани жизни и смерти.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com

Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что заразился коронавирусом. Ранее у политика была высокая температура. Сейчас его самочувствие улучшилось.

Надин Доррис

Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вероятно, Борис Джонсон мог заразиться коронавирусом от министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Уханьскую инфекцию у нее обнаружили 10 марта.

До этого 62-летний политик активно проводила рабочие встречи и присутствовала в парламенте. Также она обменивалась рукопожатиями с Борисом Джонсоном.

Принц Чарльз

Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com

Не обошел стороной COVID-19 и особей голубой крови. 25 марта британские СМИ сообщили о заражении коронавирусом 71-летнего принца Чарльза – наследника британской короны.

Серьезно болезнь в организме Чарльза себя не проявила, он отделался легкими симптомами. Принц самоизолировался в доме в Шотландии, а 30 марта британские СМИ сообщили, что он полностью здоров. Что касается королевы Елизаветы II, то она с супругом предусмотрительно покинула Лондон.

Князь Монако Альбер II

Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

19 марта стало известно о заражении коронавирусом князя Монако Альбера II. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у монаршей особы дал положительный результат.

Как и у Чарльза, болезнь у 62-летнего Альбера протекала легко. Все это время он находился под наблюдением лечащего врача. Князь продолжал работать из дома и поддерживал связь с правительством. В начале апреля стало известно о его полном выздоровлении.

Франк Риестер

Франк Риестер. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Заражение коронавирусом выявили и у 46-летнего министра культуры Франции Франка Риестера. Заболевание у политика прошло бессимптомно, он чувствовал себя хорошо. Мужчину отправили на домашний карантин. Вероятно, министр заразился во время посещения парламента, где ранее диагностировали несколько случаев COVID-19.

Никола Дзингаретти

Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Коронавирусом лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился в начале марта. Заболевание протекало в легкой форме. "Это случилось, у меня также коронавирус. Все хорошо, поэтому дома нахожусь на карантине. Отсюда я продолжу делать то, что могу", ‒ цитирует 54-летнего политика издание The Guardian.

Ирене Монтеро

Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Министр равных возможностей Испании стала самой молодой из заразившихся коронавирусом политиков – ей 32 года. Глава ведомства отправилась на домашний карантин и продолжила работу.

Питер Даттон

Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta

О заражении 49-летнего министра иностранных дел Австралии Питера Даттона СМИ сообщили 13 марта. Политик проснулся с температурой и болью в горле. Главу МИД немедленно доставили в больницу, заболевание COVID-19 прошло в легкой форме.

Али Лариджани

Али Лариджани. Фото: duma.gov.ru

В Иране тоже неспокойно. Коронавирусом заразился председатель меджлиса (парламента) Али Лариджани. Он стал самым высокопоставленным чиновником республики, подхватившим COVID-19.

Кроме того, сообщалось о заражении главы иранской целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирая Арирчи и 20 парламентариев. Двое из них скончались.

Почему политики заражаются коронавирусом

Политики – публичные персоны, они контактируют с большим количеством людей и жмут друг другу руки. В этом одна из причин, почему сильные мира сего тоже заражаются коронавирусом, считает профессор биологии Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Балу.

Еще одна причина в том, что многие политики находятся в почтенном возрасте, то есть в зоне риска. Чем старше человек, тем больше у него шансов заразиться коронавирусом, сказал эксперт в комментарии изданию Time.

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Автор: 7 июля 2020, 20:35

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